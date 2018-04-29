"Suriyeliler ayakkabı sektörünü kalitesizleştirdi"

25 yıldır ayakkabıcılık yapan Süleyman Alpdundar, İzmir'de ayakkabı sektöründe son yıllarda kalitesizleşme olduğuna ve bunun nedeninin Suriye'li vatandaşların vergi ödemeden atölye açmasından kaynaklı olduğunu iddia etti

Gamze Geçer- 25 yıldır ayakkabıcılık yapan Süleyman Alpdundar ayakkabı sektörü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Suriye'den gelip hiç bir vergi ödemeyen vatandaşların sektörde olumsuzluklara yol açtığını iddia eden Süleyman Alpdundar, 'İzmir'de ayakkabı sektöründe bir kalitesizleşme var. Bunun en büyük nedeni Suriyelilerin atölye açmasıdır. Hiçbir vergi olmadan, 30 liraya mal ettiğimiz bir şeyi onlar 30 liraya satıyorlar. O konu çok sıkıntılı. Esnafı, üreticiyi, tüketiciyi herkesi etkiliyor. Denetleme gerekli. Kayıtsız insanları tespit etmek gerek. Üretim bazında Suriyelilerden kaynaklı sıkıntı ve haksız rekabet ortamı var. Şu an kurdukları 100 atölyeyi geçti. Herkes çoluk çocuğunu yanına alıp bir yer açıyor' dedi.

İlkokuldan beri çıraklığını yaptığı ayakkabıcılığı şu an yurdışına ihracat boyutuna taşıyan Alpdundar severek yapılan her işin olumlu dönüş vereceğini dile getirdi.

Hedef 15 bin ayakkabı ihracatı

Maziye dönen Alpdundar konuşmasına şu şekilde devam etti: 'ilkokuldayken başladım. 7-8 yılda kemeraltında çıraklığını yaptım. İstanbul'da 2 yıl kadar kalfalık eğitimi aldım. 1992'de abim ve erkek kardeşlerimle 4 ortak ayakkabı işletmesini kurduk. Ardından 2'si mesleği bıraktı. Bir tanesi de 2 yıl önce farklı bir atölye kurdu. Orada işini yapmaya devam ediyor. Alpler olarak A'dan Z'ye üretim yapıyoruz. Deriler orijinal. Renkler kök boya, hepsiyle teker teker ilgileniyorum. İzmir'de elle, Kemal tanca gibi markalar bizim ayakkabılarımızı satıyorlar. Genel olarak dağıtım yaptığımız mağaza sayısı çok az. Türkiye genelinde de ağırlıklı olarak, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerine hitap ediyoruz. Bütün ürünler benden geçiyor. Araştırma yapıyoruz. Almanya ve İtalya gibi ülkelere bakıyoruz. Bize uygun olabilecek modellerden 1er çift ayırıp yapıp deniyoruz. Olabilecekleri yapıyoruz. Şu an işletme de tek başımayım. Alpler markası olarak, yurtdışında: İngiltere, Almanya, Avustralya'ya genel olarak yazlık ayakkabı satıyoruz. Adet olarak 1-1,5 yıldır 10 bin civarında ihracatımız oldu. Bu yıl biraz daha arttı. İstanbul fuarlarından sonra bu rakam artış gösterdi. İzmir'de de aynı şekilde fuarlar sayesinde artış gösteriyor. Hedefimiz bu yıl 15 bin ayakkabı ihracatı yapmak. Gelecek sene daha da artacak. Bağlantılarımız o yönde. Yabancılarda güven 1-2 sezonda oluyor. Önemli olan doğru mal üretip doğru adrese teslim edebilmek.'

Fuarda şehirdışı katılımcılar için biraz ulaşım sıkıntısı yaşandığına değinen Alpdundar, insanların biletlerini alamadıklarını, toplamda çağırdığı 10 şirketten hepsinin gelemediğini İzmir'e tüm şehirlerden direk uçuş olmadığından zorluk yaşandığına değinerek, 'yine de meraklısı olan insanlar bir yolunu bulup geliyor. Belki kimisi bahane üretiyor bilemeyiz. Yurtdışından Amerika'dan bile müşterilerimiz geldi. Gelmek isteyen her türlü geliyor cümlesi belki de durumu anlatmaya yeter' dedi.