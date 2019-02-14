Suriyeliler başta olmak üzere 3 bin kişiye istihdam hedefi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, başlatılan ve 3 bin kişinin istihdam edilmesini sağlamayı hedefleyen 'Mahir Eller Projesi' İzmir’de tanıtıldı.

İzmir ile birlikte 12 ilde yürütülen projede 15 bin kişinin mesleki yeterliliğinin belgelendirilmesi amaçlanıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) öncülük ettiği projede, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) da işbirliğinde bulunacak. Mahir Eller Projesi kapsamında 30 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerini kapsayan proje, mesleki yetkinliği olan kişileri belgelendirerek istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlıyor. Aralık ayından beri 900 kişinin başvurduğu proje ile özellikle geçici koruma altındaki Suriyelilerin uluslararası standartlarla uyumlu mesleki yeterlilik belgesi alması suretiyle ekonomik hayata katılımı teşvik edilecek.

Ulusal kalkınma

EBSO toplantı salonunda düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez, "Mahir Eller Projesi sadece bir istihdam projesi değil, 30 bin kişinin mesleki becerilerinin haritalandırılıp şirketlerin ihtiyaç duyduğu niteliklerin belirleneceği ve mesleksizlik sorununa bir nebze de olsa katkı koyacak bir projedir. 12 ilde 15 bin kişinin mesleki yetkinliğinin belgelendirilmesi ve 3 bin kişiye iş imkânı sağlanması hedeflenmektedir" diye konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu toplantıya video-konferans ile katılarak şunları söyledi: Beşeri gelişmişlik iktisadi kalkınmanın ana unsurlarından biridir. Oda ve borsalarımız yerel ve ulusal kalkınmanın ana aktörleridir. Mahir Eller Projemiz de bir beşeri gelişme projesidir. Yerel ve ulusal ekonomik gelişime katkı sağlamayı öngören bir projedir.

Toplantıda EBSO Yerel Oda Koordinatörü Seda Arıcan Maslen proje sunumunu gerçekleştirerek, "Projede Suriyeliler hedef nüfus olarak belirlenmiştir. 12 ilden altı bin beş yüz Suriyeli vatandaşın mesleki becerileri tespit edilecek. Hedeflenen 15 bin kişi ile iş verenin görüşmelerinin sağlandığı eşleşme organizasyonları yapılacak. Projeye uygulandığı 12 ilde çalışan ve iş arayanlar ve mesleki yeterliliği olan gençler katılabilir" dedi.