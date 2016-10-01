Avrupa'yla kıyaslamak yanlış

Bilişim 24 ay olmalı

Yazılım satılamaz



Türkiye'de birçok kalemde getirilen 12 taksit konusunda işadamlarından da itiraz var. İzmir Beyaz Eşya Satıcıları Derneği Başkanı ve İzmir Ticaret Odası (İTO) meclis üyesi Metin Aztekin, 12 taksitin iyi bir adım olduğunu ama sektör için kısa vadeli bir çözüm getirdiğini dile getirerek, 'Ekonomik ve ticari bir düzelme olmadan bu uygulama bir şeye yaramayacak' dedi.İzmir Beyaz Eşya Satıcıları Derneği Başkanı ve İTO meclis üyesi Metin Aztekin, 'Sektörde satışların yüzde 80'i kredi kartı ile yapılıyor. Bu uygulama sektörde kısa süreli bir canlanmaya yol açacak' diye konuştu.Kısa süreli olmasının nedeni konusunda ise Aztekin, 'Bunlar pansuman türü önlemler. Bu çözümler uzun bir süre kullanılamaz. O yüzden de 12 ay uzun vadede köklü bir kalıcı bir çözüm olmazsa işe yaramayacak. Yapılması yanlış değil ama kalıcı bir çözüm değil. Ülkede ekonominin ve ticaretin düzenlenmesi, düzeltilmesi lazım. Alışveriş merkezlerine çeki düzen getirilmesi lazım. Ondan sonra 12 ay denilen taksit cazip olabilir. Şu an Avrupa'yla kıyaslanıyor ama Avrupa'da sosyal yaşam ve düzen oturmuş. Bizi onlarla bir tutuyorlar. Onlarda şu an bu taksitler de yok çünkü onların ceplerinde para var. Bizde işsizlik onlardan daha az deniyor ama onlarda bu kadar işsizlik olmasına rağmen onların ceplerinde para var' dedi.İzmir Bilişim Derneği Başkanı ve İTO meclis üyesi Fikret Kavzak da, bilgisayarlarda 12 aydan 6 aya indirilen taksit sayısını eleştirerek, '12 ay taksit yapılıyordu, 6 aya çekildi. Bilgisayarda taksit süresinin 6 aya düşürülmesi çok yanlış. Tam tersi olması lazım. Bir tek bilgisayarda 24 ay olması lazım. Hele hele bilgisayarın evlere girmesi insanların bilinçlenmesi, kültürlenmesi yani eğitim için bilgisayar şart. Bilgisayarsız bir hayat düşünülebilir mi bundan sonra? Bilgisayar satışlarında taksitlerin düşürülerek, insanların bilgisayar sahibi olmasının önüne geçilerek dünyaya entegre olunamaz' diye konuştu.12 ayın bilişim sektöründe neden önemli olduğunu da Kavzak şu sözlerle açıkladı: '12 ay taksit yapılıyordu 6 aya çekildi. Eğer 12 olursa yazılımların tedarikini de bilgisayarların içine koyuyoruz öyle teslim ediyoruz. Dolayısıyla daha kolay olur daha çok bilgisayar satılır. Daha çok yazılım satılır. Daha çok insanlar bilgisayarla işlerini yapar. Bilişimin toplumuna da zaten böyle gidilir. Bilgisayarlaşmayı kısıtlamamalıyız. Yapabileceğimiz en büyük yanlışlarından birini yapıyoruz. Ben Bilişim Derneği İzmir Şube Başkanıyım. Genel başkanımız bakanla görüşüyorlar. Büyük ihtimalle değiştireceğimizi umuyorum.'