Tapu masraflarında indirim. Ama bu tarihe kadar

Tapu harçlarında 30 Eylül'e kadar indirim yapıldı. Buna göre tapu harçları binde 20'den binde 15'e çekildi. Ayrıca damga vergisi oranı da sıfırlandı. Tapu harcında yapılan indirim sonrası, örneğin 200 bin liralık konut için ödenecek harç tutarı 4 bin lira yerine 3 bin lira olacak.