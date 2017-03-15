Tapu masraflarında indirim. Ama bu tarihe kadar

Tapu harçlarında 30 Eylül'e kadar indirim yapıldı. Buna göre tapu harçları binde 20'den binde 15'e çekildi. Ayrıca damga vergisi oranı da sıfırlandı. Tapu harcında yapılan indirim sonrası, örneğin 200 bin liralık konut için ödenecek harç tutarı 4 bin lira yerine 3 bin lira olacak.
Türkiye ekonomisi için önemli sektörlerden biri olan konut sektörü için önemli bir düzenleme daha yapıldı. Sektörde canlılığı artırmayı hedefleyen kararlara son olarak tapu harcında indirim eklendi. Bu yıl 30 Eylül'e kadar alınacak konutta ödenecek tapu harcında indirime gidildi. Bundan böyle alınan harç binde 20'den binde 15'e indirildi.
4 BİN YERİNE 3 BİN LİRA ÖDENECEK
İndirimden önce binde 20 olan tapu harcı 200 bin TL'lik bir dairede 4 bin TL'ye denk geliyordu. Şimdi ise binde 15'lik oranla hesaplarsak 1.000 TL daha ucuza yani 3 bin TL'ye denk geliyor. Bu rakam alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödeniyor.
SEKTÖR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Tapu harcında yapılan indirimin sektör açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan KONUTDER Başkanı Ömer Faruk Çelik “Bu yılın başından itibaren, gerek hükümet, gerek Maliye Bakanlığı, sektörün hassas noktalarında, çözüm aradığı her noktada adım attı ve tedbir aldı. Sektör bu yıla umutsuz ve mutsuz girmişti. Ancak, damga vergisi, gerek KDV çözümleri ile gerek bugün açıklanan tapu harcında indirim, ki bu tapu harcı meselesi çok önemlidir, yapılan indirim sektörün moral ve motivasyonunu arttırdı. Ki bu tedbirler, doğrudan alıcıyı ilgilendiriyor. Konut alıcısının cebinde daha az para çıkmasına yol açıyor. Bu düzenlemeler sektörün moral ve motivasyonunu arttırıyor” dedi.
KONUTDER Başkanı Çelik, yapılan düzenlemeler sonrası sektörün bu yıl yüzde 3-4 daha fazla büyüme kat edeceğini bu durumun da Türkiye’nin genel büyüme oranına yüzde 1’lik ek katkı yapacağına vurgu yaptı.
BAKAN AÇIKLAMIŞTI
Bir önceki gün Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada; '(Tapu harçları) Önümüzdeki günlerde Maliye Bakanımızın bu konuda birtakım müjdeleri olacak.' ifadesinde bulunmuştu.
TAPU HARCI NASIL HESAPLANIR?
Gayrimenkul alım – satımı yapacakları yakından ilgilendiren konular arasında olan tapu harcı, 2012 yılı mevzuatlarına göre bir gayrimenkulun alım satımında söz konusu gayrimenkulun bedeli üzerinden binde 33 oranında alınıyordu. Gayrimenkulun satış bedelinin binde 16.5’ini alıcı, binde 16.5’lik kısmını ise satıcı ödüyordu.
2017-2018 yılı için ise söz konusu mevzuatta değişiklik yapıldı. Yeni mevzuata göre, gayrimenkul alacak veya tam tersi satacaksanız, gerçek satış bedeli üzerinden binde 20’şer(yüzde 2) oranında ayrı ayrı tapu harcı ödeyeceksiniz. Ancak bugün gelen bilgiye göre tapu harcı binde 15'e indirildi. Bu indirim 30 Eylül tarihine kadar geçerli olacak.
SON TARİH 30 EYLÜLSöz konusu indirim uygulaması 30 Eylül 2017 de dahil bu tarihe kadar uygulanacak.
NASIL TAHSİL EDİLİYOR?
Tapu harçları, satış işleminin yapıldığı yerin vergi dairesine ödeniyor. Maliye Bakanlığınca yetki verilen kuruluşlar tarafından da bu harç tahsil olunabiliyor.
Ayrıca tapu müdürlüklerinde e-tahsilat uygulamasına geçilmiş olup; Bu uygulama ile tapu harçlarının farklı şehirdeki şubelerde dâhil olmak üzere banka şubeleri, ATM'ler ve Görüntülü İşlem Merkezlerinden tahakkuk, tahsil ve kontrolü elektronik ortamda gerçekleştirilebiliyor.
YURTDIŞINDAN SAĞLANAN KREDİDE KKDF SIFIRLANDI
Bakanlar Kurulu, banka ve finansman şirketleri dışında yurtdışından sağlanan kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisini de, vadesi bir yıla kadar olanlarda yüzde 1 olarak belirlerken bir yıldan uzun vadeli kredilerde sıfırladı.
DAMGA VERGİSİNE DE DÜZENLEME
Kararın damga vergisi ile ilgili düzenlemesiyle de yüzde 0.94 olarak uygulanan kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri, yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri ile danışmanlık hizmet sözleşmeleri ve yapı denetimi hizmet sözleşmelerinden alınan damga vergisi oranı sıfırlandı.