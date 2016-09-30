30 Eylül 2016 Cuma
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    • Tariş üzüm alımını yavaşlattı, üretici tepkili

    Ege'nin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan üzümde hasat sürerken, bu üründeki en önemli alıcılardan Tariş Üzüm Birliği'nin alımı yavaşlatması üreticinin tepkisine neden oldu. Üzüm Sen Genel Başkanı Adnan Çobanoğlu, Tariş Üzüm Birliği'nin alım imkanlarını Tarım Kredi Satış Kooperatifleri Birliği'ne (TSKB) tahsis edilmesinin bu kurumda tasfiyeye kadar gidebileceği uyarısında bulundu

    30 Eylül 2016 Cuma 09:56
    Tariş üzüm alımını yavaşlattı, üretici tepkili
    Türkiye'nin ihracatında dünya birincisi olduğu az sayıdaki üründen biri olan üzümde darboğaz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Manisalı üreticilerin para kazanamadıkları gerekçesiyle temsili cenaze namazı kıldıkları üzümde ortaya konan çözüm önerileri, çiftçiyi rahatlatmadı. Ürününü satmak için uzun kuyruklara girmek zorunda kalan üreticiler adına çözüm önerilerinde bulunan Üzüm Sen Genel Başkanı Adnan Çobanoğlu, “Tariş Üzüm Birliği, işletmelerini tam kapasite çalıştırıp üzüm alma yerine makinelere bakım yapma bahanesiyle işletmeleri durdurmuş, üzüm alımını yavaşlatmıştır" dedi.

    “PİYASA ÜRETİCİ LEHİNE DENGELENMELİ"

    Tariş'i desteklemek yerine, tamamen devre dışı bırakacak, iflas ettirerek tasfiye edilmesine ve gayrimenkullerinin satılmasına yönelik girişimlerin yapıldığını öne süren Çobanoğlu, bu gayrimenkullerin bulunduğu yerlerin rantsal açıdan çok kıymetli olduğunu ifade etti.

    Hükümetin, ürünü Tariş'in alması için destek olması gerektiğini ve piyasanın üretici lehine dengelenmesinin şart olduğunu vurgulayan Çobanoğlu, üreticilerin ücretsiz olarak Tariş ve ziraat odalarının depolarından yararlanmasının önünün açılması gerektiğini savundu.

    “SÖZDE ÜRETİCİ LEHİNE"

    Çobanoğlu, Tariş'in üzüm alım imkanlarının Tarım Kredi Satış Kooperatifleri Birliklerine tahsis edilmesini de eleştirerek, "Sözde üretici lehine gibi görünen bu durum sakıncalıdır. Çünkü bu Tariş'i tamamen tasfiyeye zorlamak demektir. Öte yandan Tarım Kredi Kooperatifleri üreticilere kredi vermek için kurulmuştur. Sermayesini ürün alımına yatırdığında üreticilere kredi veremez hale gelecektir. Bu durumda üreticiler de bankalardan yüksek faizli kredi kullanmak zorunda kalacaklardır" dedi.

    İÇERİDE HASTALIK DIŞARIDA PAZAR SIKINTISI

    Bu yıl bahar aylarında yaşanan ayaz ve don olaylarının daha başlangıçta üründe yüzde 30-35 oranında zayıflamaya yol açtığına dikkat çeken Çobanoğlu, üreticinin bağ külmemesi, bağ uyuzu, ölükol, kav hastalığı gibi pek çok hastalıkla boğuştuğunu dile getirdi. Çobanoğlu, bu yıl Salihli-Alaşehir ovalarında çalışmaya başlayan jeotermal elektrik santrallarının da üzümü olumsuz etkilediğini kaydetti. Dış politikadaki olumsuzluklar yüzünden de başta Rusya olmak üzere pek çok pazarın etkilendiğini kaydeden Çobanoğlu, rekolte konusunda da oda ve borsaların manipülasyon yaptığını, üretici örgütlerini dışlayarak tahminde bulunduklarını söyledi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Tariş, üzüm, üzüm Alımı

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