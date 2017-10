Taş yerinde ağır MARBEL hiçbir yere gitmez

Mermercilik fuarının İstanbul'a taşınacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 'Böyle bir olaya da ihtimal vermiyorum. Çünkü taş yerinde ağırdır. Binlerce taş, İstanbul'a taşınmaz' dedi



İzmir fuarcılıkta 2'nci sırada

En iyi fuar alanı

Teknik açıdan çok zor

'Fuar ziyaretçisinin şehre katkısı 900 lira'

Fuar İzmir'e raylı sistem talebi

- Her yıl İzmir'de gerçekleştirilen mermer fuar ının Antalya ya da İstanbul'a taşınacağı iddiaları gündemden düşmüyor. Konuyla ilgili sektör temsilcileri, İzmir iş dünyası, sanayi ve ticaret odaları taşınmaması gerektiğine vurgu yaparken son olarak durumu Türkiye'deki fuarcılık sektöründe söz sahibi olan ve yüzde 40'ını elinde bulunduran TÜYAP Fuar ve Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü değerlendirdi. İzmir'deki fuar sayısının her yıl arttığını söyleyen Ersözlü, MARBLE fuarının İstanbul'a taşınacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını zaten böyle bir olaya da ihtimal vermediğini belirtti.İzmir'de fuar sayısının azalmadığını aksine İzmir'in fuarcılıkta Türkiye'de 2'nci sırada olduğunu dile getiren TÜYAP Fuar ve Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 'TÜYAP olarak fuar sayımızı kademeli olarak arttırıyoruz. 2018 yılında 5 fuar hazırlayacağız ama 3 farklı konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda da önümüzdeki günlerde İZFAŞ'a başvurumuzu yapacağız. Fuar sayımızı farklı ihtisas dallarında 8 fuara çıkarmayı amaçlıyoruz. İzmir'deki fuar sayısını arttırmak için her türlü desteği vermeye hazırız. İzmir'deki fuar sayısı düşüyor haberleri ise gerçeği yansıtmıyor. İzmir'de fuarlar artıyor. 2018 fuar sayısına baktığımızda 30'lardan 42'ye çıktığını görüyoruz. İzmir'in Ankara'yı geçtiğini ve Türkiye'de 2'nci sırada olduğunu görüyoruz' diye konuştu.İzmir'de fuarların azalmadığına aksine arttığına da vurgu yapan Ersözlü, şöyle devam etti: Fuar sayıları her yıl artıyor. Artmayı da sürdürecek. Çünkü İstanbul'dan sonra en iyi fuar alanı İzmir'de. Bu büyüklükteki metrekareler Anadolu'da yok. Havaalanına çok yakın olmasının getirdiği ulaşım kolaylığı ise sağladığı avantajlardan bir diğeri. Bunun yanında TÜYAP olarak İzmir'de daha çok iş yapıyoruz. Türkiye'deki 218 tane fuarcılık şirketinin içerisinde gerek düzenlediği fuar sayısı gerekse metrekare ölçeği ve ziyaretçi sayıları düşünüldüğünde pazarın yüzde 40'ına sahibiz. Fuarcılık sektöründe de 'TÜYAP girdiyse bu işte kesin bir iş vardır' anlayışı var. Bu anlayıştan dolayı bu işte kesin bir şey var mantığı da hemen devreye giriyor. Dolayısıyla bundan sonra İzmir'de daha çok fuar düzenleneceğini düşünüyorum.MARBLE fuarının İstanbul'a taşınacağı yönündeki iddialar üzerine yorum yapamayacağını, çünkü bu durumun firma olarak kendilerini doğrudan ilgilendirmediğini belirten Ersözlü, 'Ancak böyle bir olaya da ihtimal vermiyorum. Çünkü taş yerinde ağır. Artık İzmir'e oturmuş olan ve çok iyi şekilde de yapılan fuarın başka bir yere taşınmasının anlamı yok. MARBLE fuarının İstanbul'a gitmesinin de anlamı yok. Zaten teknik açıdan da çok zor. Çünkü mermercilik konusunda Ege Bölgesi oldukça önemli ve etkili. Bölge olarak da mermer yataklarının olduğu bölgeler. Şimdi buradan alıp İstanbul'a neden taşınsın? Mantıklı değil. İstanbul'da trafiğin içine mi girsinler? Gördüğüm kadarıyla da böyle bir taşınma süreci yok. TÜYAP olarak da taşınmasını istemiyoruz. Bu konuda görev düşerse de elimizden geleni yaparız' dedi. n Ali Budakİzmir'de daha yeni yeni başladıklarını ve şehre neler katacağını önümüzdeki süreçte daha iyi göreceklerini söyleyen Ersözlü, 'İstanbul dışında Bursa'da, Samsun'da ya da Konya'da düzenlenen fuarlarda gördüklerimden yola çıkarak, düzenlenilen her fuarın şehre önemli ekonomik katkıları olduğunu söyleyebilirim. Konaklama, yeme-içme, ulaşım vb. diye düşündüğünüzde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bu söylediğim şehirlerde ziyaretçiler ortalama bir gün kalıyor. Bizlerde bu ziyaretçilerin kalış sürelerini arttırma üzerine çalışıyoruz. Çünkü otelci, taksici, lokantacı yani şehirdeki bütün esnaf kazanacak. İzmir ise turizm açısından cazibesi olduğu için bu kalış süresini arttırıyor. Fuara gelen ziyaretçilerin çoğu akşam Alaçatı'ya yemek yemeye gidiyor. Biz de İzmir'in bu cazibesini kullanmak istiyoruz. Her ziyaretçi geçirdiği bir gün için ortalama 900 lira harcıyor. Yani her ziyaretçinin şehre günlük katkısı 900 lira. Bu aslında çok ciddi bir ekonomik katkı' ifadelerini kullandı.Ersözlü, ulaşım noktasında Fuar İzmir'in bulunduğu alanı şöyle değerlendirdi: 'İhtisas fuarlarında herhangi bir ulaşım sorunu yaşamıyoruz. Ancak tüketici fuarlarında ulaşım ciddi sorun oluyor. Bunu da dile getirdik. Zaten bu nedenle de kitap fuarını buraya almak istemiyoruz. İZFAŞ ile de bu konuda sorun yaşamıyoruz. Kitap fuarını da öyle devam ettirmek istiyoruz. Çünkü halka direkt ulaşabiliyoruz. Şehrin merkezinde ve raylı taşımacılığın da etkisiyle ciddi katılım sağlıyoruz. O alan orada kaldığı sürece de kitap fuarını orada düzenleyeceğiz. Bu alana da raylı sistem ya da toplu ulaşım arttırılması durumunda çok ciddi tüketici fuarları düzenleriz. Ama geçen yaptığımı Oto-Show fuarında ulaşım sorunun yakından gördük. Bu da bizim için ciddi sorun oldu. Bu ulaşım sorunu ise 40-50 kişilik otobüs taşımacılığıyla giderilemiyor. Raylı sistemde bir vagonla 200-300 kişi taşınıyor. Bu sistemin de buraya taşınması İzmir'i fuarcılık anlamında daha iyi bir noktaya taşıyacak.'