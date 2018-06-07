Tavuğa kur zammı!

Döviz kurundaki artış tavuk fiyatlarını da arttırdı. Ege İhracatçılar Birliği Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, tavuk üreticilerinin üretimde en çok kullandıkları ürün olan soya ithalatındaki artışı satışlarına yansıttıklarını belirtti

Geçtiğimiz 2 ayda çok artan döviz kuru, tavuk ve yumurta üreticilerini de vurdu. İthal edilen soya fiyatlarının artması nedeniyle maliyetlerinin arttığını belirten üreticiler, tavuk fiyatlarına zam yaptı. Kışın 4,70'den satılan tavuğun kilosu 7 liraya yükseldi. Artan fiyatları sorduğumuzda ise sektör temsilcileri, döviz kuru nedeniyle artan maliyetleri fiyatlara yansıttıklarını söyledi.

Soya etkisi

Döviz kurundaki ciddi artışın üreticilerin ithal ettiği soya fiyatlarını da arttırdığını belirten Ege İhracatçılar Birliği Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, 'Döviz kurunda bir anda ciddi artış yaşadığı için bu soyayı da ithal ettiğimiz için dolayısıyla ithalatçılar da tedirgin oldu. Bunun dışında sektörde herhangi bir sorun yok. Soya ithal edilemiyor gibi bir şey de yok. Sadece döviz artışından dolayı bir sıkıntı yaşandı. Yoksa soya ithalatında herhangi bir yasal yaptırım yok. Parası olan ithal edebiliyor. Kimse döviz kurundan dolayı önünü göremediği için pozisyon alamıyor. Bu artışlar otomatik olarak tavuk fiyatlarını arttırıyor. Maliyeti artan üretici, üretim sürecini devam ettirmek için tavuk fiyatlarına zam yapmak zorunda kaldı. Bu da vatandaşı etkiliyor. Bütün sorun döviz artışından kaynaklanıyor. Tavuk fiyatlarındaki artışın da kaynağı bu' diye konuştu.

Yumurtada talep yok

Yumurta piyasasının tamamen arz-talep dengesiyle arttığını ve yaz aylarında yumurtaya olan talep azaldığı için yumurta fiyatlarının düşüşte olduğunu ifade eden Yumurta Üreticileri İzmir Birlik Başkanı Derya Pala, şöyle konuştu: 'Ancak yumurta üreticilerinin de maliyetleri arttı. Hem döviz kurunun artışından hem de soyadan kaynaklı arttı. Ancak bu artış geçtiğimiz 2-3 ay içinde daha yüksek oldu. Dövizin yükselmesiyle soya ithalatı fiyatları 700 dolara dayanmıştı. Ancak şu anda 550 dolarlar seviyesinde seyrediyor. Güncel bir soya artışı yok. Olmadı. Ancak geçtiğimiz 2-3 ay içinde yani uzun vadede soya artışından kaynaklı maliyet artışı yaşadık. Tavuk etindeki artışın nedeni de bundan kaynaklanıyor. Çünkü orada da fiyatı arttıran maliyet artışı oldu. Zaten şu dönemde de tavuğa talep olduğu için fiyat artışı yaşandı. Aynı maliyet artışına yumurta da maruz kaldı ancak talep olmadığı için fiyat artışı olmadı. Hatta bırakın maliyet artışlarını yumurta fiyatlarına yansıtmayı birkaç ay öncesine göre fiyatlar daha da düştü. Ağustos ortasından itibaren artan fiyatlarla birlikte artış olur. Bunun dışında da genel geçer sorunlardan başka sektörde bir sorun yok.'



Satışlar düştü

Tavuktaki fiyat artışı nedeniyle vatandaşın da talebinde azalma oldu. Kışın üretici, firmaya 10 kasa tavuk siparişi verirken şimdi siparişler 5-6 kasaya düştü. Kışın en pahalı tavuk 12,5 lira iken şimdi en ucuz ürün fiyatı 12,5 lira oldu. Esnaf, aynı parayı daha az ürün satışı yaparak elde etmeye çalışıyor.