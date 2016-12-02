Tavuklara yem olarak tavuk yediriyorlar!

Tavukçuluk sektörünün büyük bir bölümü, tavukların kafasını, tüylerini, bacaklarını ve iç organlarını rendering işleminden geçirip yem yapıyor. Sonra da, tavuklara kendi artıklarından yapılan bu yemi yediriyor... Eğer tavuk sakatatının yem yapılmasını yasaklayan karar yürürlüğe girmezse, 'yamyam tavuk' yemeye devam edeceğiz! İzmir Yumurta Üreticileri Odası Başkanı Bedri Girit, uygulamanın devam etmesini istediklerini belirtti

Simge Özden-



İzmir Yumurta Üreticileri Odası Başkanı Bedri Girit, uygulamanın devam etmesini istediklerini vurgulayarak, 'Tavukların yamyam olmadığı ile ilgili çok haberler gördüm ancak tavuklar yamyamdır. Akrebi, solucanı, keneyi yiyen bir canlı. Kendinde kan gördüğünde kendini parçalar. Her ne kadar bitki yeseler de tavuklar etçildir. Tavuklara rendering işlemiyle yem veriliyor ancak bu olay Tarım Bakanlığı'nın ön gördüğü miktarda yasal ve sınırlı çerçevede gerçekleşiyor. Avrupa Birliği bir karar aldı. Almış olduğu kararda domuz ve diğer hayvanlarda bunu önermiş. Avrupa Birliği haricindeki ülkeler bu uygulamayı kullanıyor. Denizdeki balığın balığı yemesi gibi. Dünyanın hiç bir yerinde kullanılmıyor, yalnızca Türkiye'de kullanılıyor gibi bir durum yok. Biz bu uygulamanın süresinin uzatılmasını istiyoruz. Sektör olarak devam etmesinden yanayız. Avrupa Birliği de farklı hayvanlarda kullanmak istemiş bunu. Tavuklarda kullanmak istememiş. Avrupa ülkelerinde best food sektörü çok gelişmiş olduğu için onlar o sektörde bunu kullanıyor. Türkiye'de ise best food yedirme oranı çok az. İnsanlar genelde ev atıklarıyla hayvanları besliyor' dedi.











Tavuk ların kafasını, tüylerini, bacaklarını ve iç organlarını rendering işleminden geçirip yem olarak tekrar tavuklara yedirilmesinin yasaklanması ve tavukçuluk sektörünün kendini bu uygulamaya hazırlaması için verilen süre ocak 2017'de sona eriyor, ancak tavukçuluk sektörü bu uygulamayı devam ettirme niyetinde. Rendering işlemi; tavukların iç organları, kafaları, tüyleri, bacaklarının kıyılarak, 20 dakika süreyle 133 santigratta işlenmesiyle gerçekleşiyor. Daha sonra bu ürünlerden et unu, et kemik unu, kanatlı unu, tüy unu, kan unu, balık unu, don yağı veya kanatlı yağı gibi ürünler elde ediliyor. Ve bunlar yemle karıştırılarak, tavuklar bunlarla besleniyor.İzmir Yumurta Üreticileri Odası Başkanı Bedri Girit, uygulamanın devam etmesini istediklerini vurgulayarak, 'Tavukların yamyam olmadığı ile ilgili çok haberler gördüm ancak tavuklar yamyamdır. Akrebi, solucanı, keneyi yiyen bir canlı. Kendinde kan gördüğünde kendini parçalar. Her ne kadar bitki yeseler de tavuklar etçildir. Tavuklara rendering işlemiyle yem veriliyor ancak bu olay Tarım Bakanlığı'nın ön gördüğü miktarda yasal ve sınırlı çerçevede gerçekleşiyor. Avrupa Birliği bir karar aldı. Almış olduğu kararda domuz ve diğer hayvanlarda bunu önermiş. Avrupa Birliği haricindeki ülkeler bu uygulamayı kullanıyor. Denizdeki balığın balığı yemesi gibi. Dünyanın hiç bir yerinde kullanılmıyor, yalnızca Türkiye'de kullanılıyor gibi bir durum yok. Biz bu uygulamanın süresinin uzatılmasını istiyoruz. Sektör olarak devam etmesinden yanayız. Avrupa Birliği de farklı hayvanlarda kullanmak istemiş bunu. Tavuklarda kullanmak istememiş. Avrupa ülkelerinde best food sektörü çok gelişmiş olduğu için onlar o sektörde bunu kullanıyor. Türkiye'de ise best food yedirme oranı çok az. İnsanlar genelde ev atıklarıyla hayvanları besliyor' dedi.