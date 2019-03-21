TEMA Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı: Fuar alanı yetersiz, 25 firma dışarda kaldı

Pet İzmir 2019, Evcil Hayvan, Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi’nde açıldı. TEMA Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı, İzmir ve çevre illerden katılmak isteyen 25 firmayı yer darlığı nedeniyle alamadıklarını söyledi.

Halil Özcan - Evcil dostların barınma, beslenme ve bakımına yönelik bilgi ve ürünlerin paylaşıldığı fuar Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi’nde açıldı.

TEMA Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı, fuarın en trend ürün ve bilgilerin paylaşıldığı doğru bir platform olduğunu söyledi. Bu yıl 3’üncüsü gerçekleşen pet fuarına 72 firma ve 100’den fazla markanın katıldığını ifade eden Karslı, şöyle devam etti: “Kedi, köpek ürünleri, yemler, mamalar, akvaryumlar ve veterinerlik malzemeleri konusunda sektörde ileri gelen şirketlerin tanıtım stantları ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.”

Daha iyi imkânlar gerek

Şehir dışından katılmak isteyen 25 firmayı yer darlığından dolayı alamadıklarını ileri süren Karslı, “Başta İzmir olmak üzere Niğde, Ordu, Malatya, Bursa, Kocaeli, Konya, İstanbul, Ankara, Manisa, Muğla, Balıkesir, Çorlu’dan katılımcılar var. Daha birçok ilden de katılmak isteyen firmalar vardı, Tepekule Fuar Alanı’nın metrekaresi yetmediği için bunları alamadık. Mevcut katılımcılara da istedikleri metrekarenin yarısı kadar yer verebildik. Yeni seçilecek belediye başkanının fuarlar kenti olan İzmir’de fuarlara biraz daha öncelik verilmesini istiyoruz. Çünkü fuarlar ticaret kaynağıdır. Biz de İzmir’de ticareti artırmak istiyorsak, fuarların önemsenmesini istiyoruz. İzmir ekonomisine katkı sağlıyoruz. Daha iyi imkanlar sağlanırsa İstanbul’la rekabet edebiliriz.”

İtaat, koruma, çeviklik ve kurtarma gösterilerinin sunulacağı fuarda, kuaför şov, kedi, güzellik yarışması, köpek grup yarışmaları ilgilileri bekliyor. Fuar, Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi’nde 24 Mart’a kadar açık kalacak.