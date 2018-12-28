Teminat mektubunun yerine poliçe aldı

Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, banka olarak artık teminat mektubunun yerine poliçeyi koyduklarını belirterek, "Artık asli teminat unsurumuz poliçe" dedi.

Eximbank'ın radikal bir dönüşüm içinde bulunduğunu ifade eden Yıldırım, "Geçtiğimiz sene yasal değişiklikle işe başladık. Bu kapsamda ihracatçılar diğer bankalar olmadan Eximbank ile doğrudan çalışamıyordu. Yapılan değişiklikle çalışabilir hale geldik" dedi. Yıldırım, 12 şubeye ulaştıklarını ve bunların tamamında bankanın tüm işlemlerini yapabilir hale geldiklerini, irtibat bürosu sayısının da 15'e çıktığını bildirdi. Sadece teminat mektubu alarak çalışan bir banka olan Eximbank'ı, teminat mektubu olmadan da kredi verebilir hale getirdiklerini söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Biz artık teminat mektubunun yerine poliçeyi koyuyoruz. Artık asli teminat unsurumuz poliçedir. Aşama aşama ihracatçılarımızı zor zamanlardaki yükten kurtaracağız. İhracatçılarımızın kur risklerinden kurtulmalarını istiyoruz. Hem ihracatçılarımızın hem de ülkemizin bu zor dönemlerde kurlardan etkilenmesini istemiyoruz. Bu konuda yapmamız gereken her şeyi yapmaya hazırız."

Destek yüzde 20'ye çıkacak

Yıldırım, gelecek yıl bankanın Tükiye genelinde ihracatı destekleme oranının yüzde 20 olacağını, Gaziantep'te şimdiden bunu yakaladıklarını belirterek, reel sektörün yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini dile getirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi (OSB) de dahil olmak üzere Gaziantep'in 6 büyük OSB ile ticari hayatına devam ettiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, Eximbank'ın tarihinde bir ilki gerçekleştirdiğini dile getirerek, "KOBİ'lerin kredilere ulaşma imkânı, toplam Eximbank kredileri içinde yüzde 70'lere geldi ki, biz bundan dolayı başta sayın Bakanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bu şubemiz sayesinde daha fazla KOBİ'miz ihracatçı olacak. Daha fazla KOBİ'mize Eximbank'a ulaşma imkânı sağlanacak" ifadesini kullandı.