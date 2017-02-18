Teminat veren KDV'yi geri alacak, yine 'büyük'ler kazanacak

Gökay Akgün - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın KDV iadelerini hızlandıracak yeni düzenlemeyle ilgili açıklamalarını 'Son derece olumlu bir adım' olarak değerlendirdi. Sorunun çözülmesinin ihracatçıları çok rahatlatacağını belirten Kızılgüneşler, 'Güçlü finansı olan firmalara pozitif ayrım yapılacak. Devlet ödül vermede bonkör olmalı' dedi

Uzun süredir bekleniyordu

Maliye Bakanlığı'nın iletişim, konut, taşımacılık, imalat ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren mükellefler ile ihracatçıları çok yakından ilgilendiren KDV iadesiyle ilgili düzenlemesi tamamlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre, yeni düzenlemeyle firmaların KDV iadesi alma süresi 5 iş gününe düşecek. Daha önce bürokratik işlemler nedeniyle bu süreç 1-2 ayı buluyordu. Mükelleflerin 'jet iade' alabilmek için yapası gereken yüzde 120 oranında banka teminat mektubu ödemek.Yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, '2016'da yaklaşık 38 milyar lira KDV iadesi yaptık. Bu önemli bir rakam. Burada amacımız bir yandan haksız bir iadenin yapılmaması bir yandan da vatandaşın hakkı olan iadenin bir an önce yapılması. Her zaman söylüyorum. Vatandaşın vergi iadesinin bizde bir gün bile fazladan kalmaması gerekir. Çünkü bu mükellefimiz için önemli bir kaynak. Bu kapsamda, yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdik. Bu düzenlemeden önce mükelleflerimiz, gerekli belgelerin yanında yüzde 100 oranında banka teminat mektubu veriyordu ve iadesini alması, dosyanın durumuna göre 1 aya yakın sürebiliyordu. Şimdi ise 120 oranında banka teminat mektubu veren mükellefler, iadelerini en geç 5 iş günü içinde alabilecek. Böylece kontroller veya bazı eksiklikler nedeniyle iade sürecinin gereksiz yere uzamasının önüne geçilecek' dedi.Maliye Bakanlığı'nın attığı adım, ihracatçı firmaları sevindirdi. Düzenlemeyi değerlendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, bu gelişmeyi uzun süredir beklediklerini ifade etti ve "Olumlu adım nihayet atıldı" dedi. Devletin, borcunu zamanında ödeyen firmaları ödüllendirmesi gerektiğini vurgulayan Kızılgüneşler'in konuya ilişkin görüşleri şöyle: 'KDV iadeleri ihracatçı firmalar için hep büyük sıkıntıya yol açıyordu. Bürokratik işlemler, yapılan detaylı incelemelerden dolayı uzun sürüyordu ve içinde bulunduğumuz ekonomik şartlarda firmalarımız zorlanıyordu. Bir süredir dillendirdiğimiz bu önemli adımın atılmış olması son derece olumlu bir durum. Yeni düzenlemeyle, yüzde 120 teminat verebilen finansmanı güçlü firmalara pozitif ayrımcılık yapılmış olacak. Ayrıca devlet, aldığı bu ciddi tutardaki teminatla risk almamış olacak. Elbette 5 günde gerekli incelemelerin yapılması mümkün değil. Ancak yapılan incemeler sonucunda olumsuz bir değerlendirme olursa bakanlık, teminat tutarı sayesinde mağdur olmayacak. İşini doğru yapan firmalar da iadesini 5 iş günü içinde alarak rahat edecek. Borcuna sadık olan firmaların ödüllendirilmesi çok önemli. Türkiye'e işler ne yazık ki genelde cezalarla korkutma yöntemiyle devam ediyor. Ceza kadar ödülün de önemli olduğunu düşünüyorum. KDV iadelerinin yanında dile getirdiğimiz ve Sayın Bakan'a ilettiğimiz bir diğer konu da vergi ve sigorta aflarıydı. Ödemeyen affediliyor, ödeyen de doğal olarak 'O zaman ben niye ödedim ki?' diye soruyor. Naci Ağbal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla borcuna sadık firmaların ödüllendirilmesine yönelik çalışma yürüttüklerini söylemişti. O konu da çözülürse ihracatçı firmalar derin bir nefes alacak. Devlet, borcuna sadık firmaları ödüllendirir, ihracatçılarımız da işlerini dikkatli, ayağını yorganına göre uzatarak yaparsa herkes kazanç sağlar. Bu tip konuların seçim vaadi olmaktan çıkması ve halledilmesi oldukça sevindirici.'