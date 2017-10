Terörün turizme maliyeti 30 milyar $

2013'lerde 40 milyon turist ağırlayan ülke durumundayken, 2017'de 15 milyon turist alan bir ülke olduğumuzu vurgulayan ETİK Başkan Yardımcısı Şinasi Akçay, yaşanan terör olaylarının Türk turizmine ciddi zararlar verdiğini kaydetti. Akçay, 'Son 2 yılda yaşanan terör olaylarına bağlı olarak 30 milyar dolar kaybımız oldu' dedi

Zeynep Kaya-Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Şinasi Akçay, güvenlik kaygısıyla Türkiye'ye gelmeyen turistlerin ekonomimize zarar verdiğini belirtti. 2015 ve 2016 yıllarında ülkemizde baş gösteren terörizmin, 2017 ekonomisinde 30 milyar dolarlık kayba neden olduğunu açıkladı. Akçay, '2013'lerde 40 milyon turist alan bir ülke durumundayken, 2017'de 15 milyon turist alan bir ülke olduk. 2013'te turizmde dünya 6.'sıydık. Şu an oldukça gerilere düştük. Bu yıl el birliği ile ülkemizin tanıtımını yapalım, gerçek kimliğimizi dışarıdan gelen turistlerin anlamalarına yardımcı olalım. Algı operasyonlarına izin vermeyelim. Türk halkı misafirperver. Karşılamayı ve korumayı seven bir toplum. Ülkemize gelen insanların iyi zamanlar geçirmelerini sağlayarak, kötü izlenimlerimizi hep bir elden toplayalım. Ülkemizi tercih edecek turist sayımızın artması ülkeye hem gelir getirir hem de dış ülkeler arasında ülkemizin imajına katkı sağlar' diye konuştu.



Amerika'daki saldırı, terörizmin her yerde olduğunu gösterdi



ETİK Başkan Yardımcısı Akçay, 2015 ve 2016 yılında gerçekleşen terör saldırılarının şu an dünyanın yaşadığı en büyük kabuslardan birisi olduğunu söyledi. Dünyanın her yerinde terör saldırıları yaşandığını hatırlatan Akçay, 'Bu tür terör olayları insanların seyahat özgürlüğünü kısıtladı. İnsanlar biraz daha içine kapanır oldu. Mesela Avrupa'da yaşayan insanlar doğudaki, kuzey Afrika'daki bir ülkeye gidip 15 gün tatil yapacakları yerde yılda 3 gün olmak üzere 5 kere farklı şehirlere gidiyorlar. Emin oldukları, kolay ulaştıkları, güvenlik ve terör olaylarının fazlaca konuşulmadığı yerleri tercih ediyorlar' diye belirterek, 'Amerika'daki otelden ateş açan ve 60 kişinin ölmesine, yüzlerce kişinin yaralanmasına sebep olan terör olayı, Londra'daki, Barselona'daki terör olayı gibi dünyanın her şehrinde her yerde terörün olabileceğini gösterdi. Bu da bireysel terörizmin, piskopatların ve ya kendisini Müslüman zanneden fakat özde kaos yaratma çabası içinde olan sözde Müslümanlar tarafından turizm sektörünü çok sert etkiledi' dedi.



Gerileme sürüyor



2015-2016 yılları içinde yaşanan terör olaylarının 2017'de ekonomiye verdiği ciddi zararlar olduğuna değinen ETİK Başkan Yardımcısı Şinasi Akçay, 'Türk turizmini olumsuz etkileyen terör olayları, yabancı turistin gelmesini engelleyerek, debiyi düşürdü. Daha önceleri sahillerdeki otellerimizin %80'i yabancı, %20'si Türk akınına uğrardı. Bu yıl tam tersi oldu, %80'inin Türk, %20'sinin ise yabancı turistlerin kullanımında olduğu görüldü' diye konuştu.

Akçay, 'Yakaladığımız bu rakamlar doğrultusunda 2017 turizm verileri yabancı turistler açısından kötü bir sonuçta olduğumuzu gösterdi. Terör olayları nedeniyle ülkemizi tercih eden turist sayımız azaldı. Buna bağlı olarak 2 yıllık ekonomik kaybımız 30 milyar dolara ulaştı. 2013'lerde 40 milyon turist alan bir ülke durumundayken, 2017'de 15 milyon turist alan bir ülke olduk. 2013'lü yıllarda dünyanın 6. sırasında yer alıyorduk. Şu an oldukça gerilere düştük. Bu şekilde giderse durumumuz vahim. Gittikçe gerileyeceğiz' diye konuştu.