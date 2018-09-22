TESK'ten uyarı: Kimse kafasına göre fiyat belirlememeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ekonomik dalgalanma yaşadığımız bir dönemde kimse kafasına göre fiyat belirleyerek serbest piyasa koşullarını fırsatçılığa çevirmemeli." ifadesini kullandı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı açıklamasında, fırsatçılık yapanlara karşı denetimlerin acilen artırılmasını istedi.

Başta gıda ürünlerinde fırsatçılık yapıldığını belirten Palandöken, "Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde 680 üründe gramaj oyunu, bin 296 üründe ise haksız fiyat artışının tespiti, bu konudaki iddialarımızı açıkça doğruladı. Ekonomik dalgalanma yaşadığımız bir dönemde kimse kafasına göre fiyat belirleyerek serbest piyasa koşullarını fırsatçılığa çevirmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, aynı üründe değişik marketlerde büyük fiyat farklılıkları yaşanabildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Fiyat dengesizliğinin önüne geçmek için piyasadaki tüm aktörler üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Vatandaşlar temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanırken bazı fırsatçıların bire bin katma çabasının önüne geçilmeli. Bu yüzden piyasadaki kar marjları kontrol altına alınmalı. Üç beş kuruş diye önemsenmeyen farklar, ay sonu geldiğinde binlerce liralık zarara dönüşüyor. O yüzden bu devirde rasyonel tüketici olarak bilinçli alışveriş yapılmalı. Vatandaşlarımız da alışveriş yaparken gözüne takılan haksız fiyat artışlarını ve gramaj oyunlarını derhal Ticaret Bakanlığına şikayet etmeli."