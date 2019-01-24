Ticaret uyuşmazlığında çözüm: Arabuluculuk

İZTO Genel Sekreteri Mustafa Tanyeri, dünyada ve Türkiye’de ticari ilişkilerin uyumu konusunda arabuluculuğun ciddi bir köprü olduğuna vurgu yaparak, ‘2018 başından itibaren arabuluculara giden 297 bin 147 dosyanın yüzde 67’si anlaşma ile sonuçlandı. 2017’de aynı dönemde iş mahkemelerinde 190 bin dava açılırken bu yılın aynı döneminde dava sayısı 68 bin 280’e geriledi’ dedi.

Burcu Özkan - İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile İzmir Arabulucular Derneği’nin işbirliğinde “Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Paneli” düzenlendi. Panelde Arabuluculuk Müessesesi genel değerlendirmesi yapılarak, arabuluculuğun gelişim süreçleri paylaşıldı.

Panele konuşmacı olarak katılan; Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Daire Başkanı İlker Koçyiğit, Emekli Yargıtay 1. Başkan Vekili Hakim Seyit Çavdar, Avukat Arabulucu Nihat Şimşek ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avukat Arabulucu Alper Bulut arabuluculuk hizmetleri hakkında detaylı bilgilendirme yaptı.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren İZTO Genel Sekreteri Mustafa Tanyeri, ‘Pratik fayda, sürecin zaman ve enerji anlamındaki tasarrufunda önemli bir hukuk avatnajıdır arabuluculuk. İZTO 80 bin üyeden oluşan ticaret insanlarıyla dolu ve üyelerimizin kendi içinde mücadele ettikleri hukuk ve anlaşma yolu arabuluculuk ile açıklığa kavuşuyor. Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk hizmeti 1 Ocak tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. İş uyuşmazlığında ilk kez arabuluculuk 2013 yılında fiilen hayata girmişti. Bu dönemden şuana dek oda olarak ve kendi üyelerimizin ilgili ticari süreçlerinde arabuluculuğun faydalarından fazlasıyla yararlandık’ diye konuştu.

%67’si anlaşma ile sonuçlandı

Son iki yılın arabuluculuk çalışmalarının hukukal sonuçlarını aktaran Tanyeri, ‘Hukuk çalışanları ve hukukun yükünün hafifletilmesinde de dava süreçlerinde de inanılmaz fayda sağlamıştır arabuluculuk. Bunu son 2 yılın verileri ile özetleyebiliriz. Bu değişiklik sonrası uygulamanın başladığı 2018 başından itibaren arabuluculara giden 297 bin 147 dosyanın yüzde 67’si anlaşma ile sonuçlandı. 2017’de aynı dönemde iş mahkemelerinde 190 bin dava açılırken bu yılın aynı döneminde dava sayısı 68 bin 280’e geriledi. İş yargısında dava şartı arabuluculuk uygulaması ile dava sayısı da üçte iki oranında azaldı. Bu durumu kuşkusuz iş dünyası olarak memnuniyetle karşılıyoruz; zaman ve insan kaynağı açısından da tasarruf yaratan uygulamayı destekliyoruz. Yine 2017 yılında asliye ticaret mahkemelerinde 231 bin 80 dava açıldığını biliyoruz. Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğun dava şartı olmasıyla birlikte, bu mahkemelerde de iş yükünün azalacağını düşünüyoruz’ şeklinde konuştu.

Uluslararası anlaşma köprüsü

‘Dünyada uzun yıllardır uygulanan hukuk yolunun ülkenizde de işlerlik kazanmaya başladı’ diye konuşan Tanyeri, ‘İhracat ve ithalat artışı ile beraber dünyaya oldukça açıldık. Bu durumda elbette uluslararası ticari mevzuatlar Türkiye’ninde gündemi haline geliyor. Arabuluculuk uluslararası ticari uyuşmazlıklar anlamında da son derece önem arz eder. Türkiye’ninde artan ticari hacmi ile beraber arabuluculuk, taraflar arası düzenleyici bir köprü olacaktır’ dedi.

İZARADER Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Sinem Hacıeminoğlu, ‘Ticari davalarda arabuluculuk dava şartı düzenlemesi yapıldığı için arabuluculuğun farkındalığını yaratmak yaklaşık 4 buçuk senedir çalışıyoruz. Bu 4 buçuk senelik sürede İzmir’de ve ülkemizde arabuluculuk konusunda farkındalık yarattığımızı düşünüyoruz. 1 Ocak 2019’da yürürlüğe giren ticari uyuşmazlıklarda dava şartı, iş uyuşmazlıklarındaki dava şartı arabuluculuğundan hem süre hem de uygulama bakımından farklılıklar arz ediyor. Ticari nitelikli uyuşmazlıklarda daha donanımlı bilgi sahibi şirket sahipleri ve tacirler arasındaki uyuşmazlıklarda arabuluculuk yapacağız. Bu sebeple arabulucular olarak yeni dönemde arabulucuların süreç içerisinde bilgili donanımlı olması önemli. En ufak bir yanlış sürecin tıkanmasına neden olarak arabuluculuk müessesine olan güveni zedeleyecektir. İzmir’i ticari hayatın yoğun yaşandığı bir şehir olması nedeniyle bizler kaliteli hizmet vererek İzmir’i ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğun başarıyla uygulanacağı şehirlerin birisi olmasını sağlayacağız” diye konuştu.