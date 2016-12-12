Trafik sigortası için yüksek fiyat veren şirketlere ceza!

Müşterilerine trafik sigortasının üzerinde bir fiyat veren sigorta şirketlerine ceza kesilmeye başlandı

Alınan bilgiye göre Hazine Müsteşarlığı, müşterilerine ortalamanın üzerinde bir trafik sigortası teklifi veren şirketlere ceza kesiyor. Bu ceza yüzünden de şirketler yüksek fiyattan kaçınmaya başladı.



Trafik sigorasına son 1.5 yılda üst üste zam yapıldı. Yapılan zamlar artık araç sahiplerini zorlamaya başladı. Bunun üzerine konuyla ilgili önlemler alınmaya başlandı. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in çabaları ile kusurlu sürücüye tazminat ödenmemesi gibi bazı yasal değişiklikler yapıldı.



Yeni bir uygulama ile de artık sigorta yaptıracak vatandaş internet üzerinden bütün şirketlerden aynı anda teklif alabilme uygulamasına sahip oldu. Vatandaşlar poliçesini de bu uygulama sayesinde kesebilmeye başladı. Ancak bu durumdan haberi olmayan bazı vatandaşlara sigorta şirketleri fiyatların üzerinde sigorta yapmaya ve poliçe kesmeye başladı. Hazine Müsteşarlığı bu durum üzerine harekete geçti. Artık ortalamının üzerinde fiyat belirleyen şirketlere ceza kesiliyor.





FİYATLAR ARTTI



Ancak diğer yandan döviz kurunda meydana gelen artış yedek parça yani tamir masraflarını yükselttiği için sigorta primlerinde tırmanış görüldü. Döviz kurunun yanı sıra Danıştay’ın aldığı bir kararla araçların kaza sonrası tamirinde orijinal parça yerine eşdeğer parça kullanımının önünü açan Hazine düzenlemesini iptal etmesi de sigorta şirketlerinin maliyetlerini ve dolayısıyla primleri artıran etken oldu. Nitekim Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) verilerine göre aralık ayında ortalama trafik sigortası tutarının kasıma göre yüzde 5 yükselerek 628 liraya çıktığı gözlemleniyor. (Habertürk)