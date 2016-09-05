Görünen o ki, nisan ayında yapılan yasal düzenlemenin üzerinden dört ay geçmesine rağmen, halen trafik sigortasında fiyat tartışması bitmiş değil. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, primlerde beklenilen indirimin gerçekleşmediğinden, hatta prim artışlarının devam ettiğinden yakınarak, sigorta şirketlerinin yeni fiyatları ilan etmesini istiyor. Diğer kesimlerden de benzer eleştiriler geliyor. Sigortacılar ise yeni yasa çıktıktan sonra trafik fiyatlarının düşmeye başladığını savunuyor.



Peki, gerçekte durum ne? Söylendiği gibi primler bırakın düşmeyi aksine artıyor mu, yoksa nisan ayından bu yana düşüyor mu? Tabloda, bu yılın başında itibaren otomobilinden taksisine, motosikletinden kamyonuna tüm araçların ortalama trafik sigortası primlerini göreceksiniz. Ortalama ile kasıt, o araç grubundaki tüm sürücülerin, trafik sigortasına ödedikleri paranın ortalamasıdır. Elbette, aracına, sürücünün hasar geçmişine göre bu fiyatın üzerinde de ödeyen vardır, altında da.



ORTALAMA FİYAT 513 LİRA



Rakamlar ortada. Trafik sigortasında, son birkaç yıldır süren fiyat tartışmasını bitirecek yasal düzenlemenin yapıldığı nisan ayında ortalama prim 568 lirayken, hatta bir sonraki mayıs ayında 571 lirayken; ağustosta prim, 513 liraya gerilemiş. Yani, son üç ayda trafik sigortasının primi yüzde 12'ye yakın düşmüş. Demek ki, 'primler düşmüyor, aksine artış devam ediyor' söylemi, pek de doğru değil.



Anlıyorum, beklenti bu değildi. Nisan ayından sonra fiyatların yarı yarıya düşmesi bekleniyordu. Hatta kimi kesimler, özellikle de yüksek fiyattan sigorta yaptıranlar, yasal düzenleme sonrası prim iadesi bile bekliyordu. Şunu da biliyorum; 2015 Ağustos ayında sigortaya 250 lira prim ödeyenler, hiç hasarı olmamasına rağmen bu ağustosta, 500 liraya poliçelerini yenilediler. Bunların hepsini biliyorum ve hak da veriyorum. Buradan, sigortacıları ve yüksek fiyat artışlarını savunacak da değilim. Ben de bir tüketiciyim. Ama 'dost acı söyler' misali bazı gerçekleri de sizlerle paylaşayım.



NE BEKLENİYORDU, NE OLDU?



Geçen senelerde, trafik sigortasına, belki 100 lira, 200 lira ödemiş olabiliriz ama artık, bu ülkede, 200-300 liralara, hatta 400 liralara trafik sigortası yapılmayacağını bilmeliyiz. Yani, geçen seneyle, evvelki seneyle bu seneyi kıyaslamayın. Bu, bir.



İkincisi, trafik sigortasındaki fiyat artışı, üç-beş aylık bir mevzu değil. İki yıldan daha fazla geçmişi var. Örneğin, otomobillerde, 2014 yılında ortalama prim 200 lirayken, 2015'de önce 350 liraya, 2016'nın başlarında ise 571 liraya yükseldi. İki yılda ortalama prim neredeyse yüzde 200 arttı. Hasarlı sürücülerde ise bu artış yüzde 300'leri bile buldu. Ne mi demek istiyorum? İki yılda yüzde 200 artan fiyatın, yasal düzenleme yapıldı diye son üç-beş ayda düşmesini beklemek pek de gerçekçi olmaz.



İNDİRİM DEVAM EDER Mİ?



Açıkçası benim beklentim, bu yılın sonuna kadar fiyatların yüzde 25 düşeceği yönünde. Nitekim bazı şirketler, son iki ayda, yüzde 15'ün üzerinde bir fiyat indirimine gittiler. Daha açık bir anlatımla; geçen sene 200 liraya yaptırdığınız sigortaya, bu sene 500 lira ödemiş olabilirsiniz, ama önümüzdeki sene böyle bir artış söz konusu olmayacak, hatta hasarsız sürücülerin primi 500 liranın da altına düşecektir.



Son olarak şunu da belirteyim, yanlış algıyı da düzelteyim. Nisan ayındaki yasal düzenleme, fahiş fiyat artışını durdurmak için yapıldı. Eğer önlem alınmasaydı, önümüzdeki senelerde de primler katlanarak artacaktı.



KÜÇÜK HASARLARI CEPTEN ÖDEYİN



Trafik sigortasında fiyat artışına neden olan konulardan biri de küçük hasarlar. Çoğu sürücü, "geçen sene 300 liralık küçük hasar oldu, primimi yüzde 150 artırmışlar" diye şikayet ediyor. Doğru. Sigortacılar, artık trafik sigortasında öyle temkinli hareket ediyorlar ki, küçük hasarlarda bile sigortalıyı 'hasarlı sürücü' kategorisine sokup, primleri ciddi artırabiliyorlar. O nedenle tavsiyem; 200-300 liralık hasarları sigortaya konu etmeyip, karşı tarafla anlaşıp, cebinizden ödemeniz. Böylece, sigorta şirketinin gözünde hasarlı sürücü olmazsanız ve önümüzdeki yıl priminiz artmaz. (Kaynak: Hürriyet)



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