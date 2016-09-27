Ağustosta yüzde 142 artarak araç sahiplerini ciddi anlamda zorlayan trafik sigortasına ciddi bir darbe daha vuruldu. Hazine Müsteşarlığı bunu sessiz sedasız gerçekleştirdi. Buna göre şimdiye kadar yapılmış yıllık trafik sigortası poliçesi vade sona ermeden veya aracı satmadan sonlandırılamazken artık bu olanak vatandaşa tanındı. Hazine aslında düzenlemeyi 31 Ağustos’ta yaptı ama yürürlük tarihini 23 Eylül 2016 yani son cuma günü olarak belirledi. Böylece devrim gibi yeni düzenleme cuma günü yürürlüğe girdi.



Hazine Müsteşarlığı 31 Ağustos 2016’da Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusu yayımlamıştı. Bu duyuruda 9 mart 2015’te bir maddesinin değiştiği belirtiliyordu. İşte vatandaşı rahatlatacak değişiklik de bu madde ile gerçekleşti. Eski duyuruda trafik poliçesinin sonlandırılması satış ve benzeri sebeplerle araç işleteni (sahibi) vasfının sona ermesi gösteriliyordu. En önemlisi “Bu sebepler dışında herhangi bir durumda sözleşmenin sonlandırılmasına olanak tanınmamaktadır” denilerek sözleşme süresinin bitimine kadar vatandaş pahalı fiyattan yaptığı poliçeye mahkûm kılınıyordu. İşte yeni duyuruda bu madde kalktı. Böylece artık araç sahipleri istedikleri zaman poliçelerini sonlandırabilecekler.



BİN LİRAYA SİGORTA YAPAN 193 LİRA KÂRLI ÇIKACAK



Araç sahipleri bunu yaparken mevcut poliçe bitimine 30 gün kala yeni poliçe dönemi için mükerrer poliçe düzenlettirebilecek. Yani aynı araç için daha ucuz olan başka bir sigorta yaptıracak. Sonra pahalı sigortayı iptal yoluna gidecek. İkinci poliçe yaptırıldığında ilk poliçeyi düzenleyen şirketin kazanılmış gün primini mahsup edip poliçeyi teminat boşluğu olmayacak şekilde sigortalının talebi halinde 1 işgünü içinde ikinci poliçenin vade başlangıcını esas alarak sonlandırabilecek. Bir örnek ile anlatırsak ağustos ayında 1000 lira primle yapılmış bir sigorta bugün 600 liraya yeniden yapılacak. Tabii ki yeni fiyat, bundan sonraki 1 yıl için geçerli olacak. Sigorta şirketi 2 aylık sigorta tutarı olan 166 lira ve 41 lira ceza kesip 793 lirayı geri verecek. Sigortalı ise böylece cezaya rağmen 193 lira kazançlı çıkacak.



3 AY İÇİNDE YAPILMAK ZORUNDA



Araç sahipleri, bu haktan orijinal poliçe vadesinden itibaren üç ay ile sınırlı olmak üzere iki defa yararlanabilecek. Ayrıca bu üç aylık süre içerisinde, kazanılmış gün primine kalan poliçe priminin yüzde 5’inin ilave edilmesiyle hesaplanacak fesih tutarı sigortacıya ödendiği takdirde trafik sigortası teminat boşluğu kalmayacak şekilde iptal edilebilecek. Bu durumda da sigortalı ikinci poliçeyi yaptırdığında ilk poliçeyi düzenleyen şirket, kazanılmış gün primini mahsup edip poliçeyi sigortalının talebi halinde 1 işgünü içinde ikinci poliçenin vade başlangıcını teminat boşluğu olmayacak şekilde esas alarak sonlandırabilecek. Oluşabilecek hasar taleplerinde ise ikinci poliçenin vade başlangıcına kadar birinci poliçe, ikinci poliçenin vade başlangıcından itibaren ise ikinci poliçe esas alınacak. Kamu kurumlarında ise poliçe vadelerinin toplulaştırılması amacıyla yapılacak iptallerde yüzde 5’lik fesih primi alınmayacak.



KASKODA DA AYNI OLANAK VAR



Yapılan düzenleme trafik ile kasko sigortasını bir arada yapmak yani vadelerini birleştirme olanağı sağlanmasına da yardımcı olacak. Ancak asıl önemli nokta kasko sigortasında bu olanağın bulunması. Bu durumda sigortanın yapıldığı gün ile sigorta şirketi değişikliğine karar verildiği gün arasındaki gün kadar tutarı sigorta şirketi tahsil ediyor. Geri kalan tutarı ise size iade ediyor. Araç sahibi de gidip daha ucuz veya bir şekilde daha avantajlı gördüğü başka bir sigorta şirketinden poliçe satın alabiliyor.



ÖNCEKİ DUYURUDAN BİR CÜMLE ÇIKARILDI



Şimdi araç sahipleri hem trafik hem de kasko sigortalarını istedikleri gibi değiştirerek bir yandan her ikisini de aynı gün yaparak zamandan tasarruf edecek. Diğer yandan her ikisini de aynı sigorta şirketine yaptırarak daha ucuz fiyat alabilecek. (Habertürk)



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