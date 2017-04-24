Trafik sigortasında fiyat düştü, bu kez de sigorta şirketleri işi yokuşa sürüyor

Trafik sigortası nda fiyatlar yeniden belirlendi. Ancak yeni belirlenen fiyatlardan memnun olmayan sigorta şirketleri özellikle hasarlı araçlara sigorta yapmamak için bahaneler üretiyor.

Trafik sigortasında tavan fiyatlar geçtiğimiz günlerde belli oldu. Yeni fiyatlara göre sigorta şirketlerinin de karı azalmış oldu. Bunun üzerine sigorta şirketleri de trafik sigortası için uyguladıkları taksiti kaldırdı. Şirketler bununla da kalmadı. Hasarlı araçlara trafik sigortası yapmak istemeyen şirketler bunun için de çeşitli bahaneler üretmeye başladı.Alınan bilgiye göre şirketler kendilerine sigorta için giden vatandaşları 'sistemde arıza var' veya 'yeni sisteme geçiyoruz' şeklinde sözler söyleyerek geri gönderiyor.Konudan yakınan acenteler, sigorta şirketlerinin hasarlı araçları sigortalamamak için elinden geleni yaptığını belirtiyor.Uzmanlar yeni sigorta fiyatlarının vatandaşın lehine olduğunu ancak sigorta şirketleri için de büyük maliyet oluşturduğunu belirtiyor. Firmalar bu yüzden de poliçe seçiyor ve kendilerine maliyet yaratacak olan poliçeleri yapmıyor.Öte yandan şirketler önceden uyguladıkları taksiti de kaldırdı. Alınan bilgiye göre aralarında anlaşan şirketler artık tek çekim yapıyor ve vatandaşa taksit kolaylığı sağlamıyor.