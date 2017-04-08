Trafik sigortasında indirim, küçük illerde olacak

Kübra Topal-1 Nisan'da yürürlüğe giren zorunlu -1 Nisan'da yürürlüğe giren zorunlu trafik sigortası nda tavan fiyatlar bu hafta açıklanacak. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in konu ile ilgili, 'Hasar kademelerine ve illere göre farklı tavan fiyatlar olacak' açıklamasını değerlenediren ERNA Sigorta ve Reasürans Brokerliği Kurucu Ortağı Erdal Seferbay, 'İller arasındaki trafik yoğunluğuna göre fiyatlar farklılaşacak. Büyük illerde çok fazla indirim olmayacak. Hakkari, Iğdır gibi küçük illerde daha fazla indirim olacak' dedi.



Araç değil sürücü sigortalanmalı



Tavan ve taban uygulamaları yanlış

Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatlar bu hafta açıklanacak. Konu ile ilgili açaklamalarda bulunan ERNA Sigorta ve Reasürans Brokerliği Kurucu Ortağı Erdal Seferbay, 'Hazineden ve sektörden aldığım son bilgilere göre ortalamada yüzde18 yüzde 20 arasi iskonto olacak, trafik sigortası primlerinin geriye gitmesi planlanıyor' dedi.İller arasındaki trafik yogunluğuna göre, iller arasındaki fiyat farkılılıkları iskontoda olacak diyen Seferbay, 'İstanbul, İzmir ve Ankara gibi illerin trafiğiği yoğun. Bu illerde bu kadar indirim gerçekleşmeyecek. Hakkari, Iğdır gibi küçük illerde daha fazla indirim olacak. Fakat iller arasındaki bu iskonto farkı yüzde 3 ilayüzde 6 arasını pek geçmeyecek. Bu mantıklı bir uygulama. Fakat hatalı olan araç değil sürücü sigortalanmalı. Siz iyi şoför olabilirsiniz fakat arabanızı bir başkasına verdiğiniz takdirde diğer kişi kaza yaparsa, sizin priminiz yükselir. Bu yanlış bir uygulama' dedi. Bu işin geriye dönüşünün olmadığını dile getiren Seferbay, 'Mevcut poliçenizi iptal ettirerek, tekrar düşük ücretten poliçe kesemiyor olcaksınız. Bu yasa çıktıktan sonraki kişileri kapsayacak ve sektörde herhangi bir prim iadesi olmayacak' şeklinde konuştu.'2014 yılında 15 milyon 91 bin araç sigortalanmış ve 4 milyar 893 milyon trafik sigorta primi elde edilmiş' diyen Erdal Seferbay, '2015 yılında 15 milyoh 967 bine çıkmış ve 6 milyar 149 milyon TL üretilmiş ve zam gelmiş. 2016'da 16,5 milyon araç sigortalanmış ve 12 milyar 200 milyon prim elde edilmiş' dedi. Hazinenin dikkatini çektiği konuya değinen Seferbay, 'Burda 600 bin araç artmasına rağmen, prim üretimi neden 2 kat arttı? Sektör 2014-2016 arasında 12 milyar lira araç ödemiş. Tüm sektörün özkaynak toplamı 9 milyar TL zaten. Bunun %70'i yabancı sermaye zaten. Sektör trafikten 2016 yılında 1.4 milyar lira zarar etmiş. Zararı da diğer faaliyetlerden elde ettiği gelirle kapatmaya çalışmış ama yinede tüm sektör 187 milyon zararla kapatmış. Yani sektör bu konuda para kazanmıyor. Sektör tam yeni başabaş noktası yakalamışken tavan fiyat uygulaması yanlış' diye konuştu.Konunun başka bir boyutuna da değinen Seferbay, 'Bu konuda zarar eden firmalar, trafik ruhsatlarını iade edebilirler ve trafik sektöründen çekilebilirler. İkinci konu ise %70'i yabancı sermaye olan bu sektöre, artık yabancı sermaye gelmez. Ya da gelen kişilerde kaçmak için elinden geleni yapar. Bundan sonra büyük bir kaos olur. Yani bunları düşünerek hareket ediyor olmakta fayda var' dedi.