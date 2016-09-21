Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
, yapılan kanuni düzenlemelere rağmen zorunlu trafik sigortası primlerinin arzu edilen seviyelere inmediğini belirterek, vatandaşların daha düşük primlerden yararlanması amacıyla yeni bir model geliştirdiklerini bildirdi. Şimşek, bu kapsamda bütün sigorta şirketlerine ait fiyatların tek bir sistemde görülebileceğini, buna göre en düşük fiyat tercihinde bulunabileceğini kaydetti.
FİYATLAR GÖRÜLECEK
Söz konusu uygulamanın şirketler arasındaki rekabeti artırarak, fiyat düşüşlerini hızlandıracağını belirten Şimşek, şöyle devam etti: "Buradaki en büyük sorun vatandaşların tüm sigorta şirketlerinin uyguladığı zorunlu trafik sigortası primlerinden haberlerinin olmaması. Serbest piyasa şartları dahilinde sigorta priminin oluşması ise sigortacı ve sigortalının doğru ve güncel bilgiye erişimleri ile mümkündür. Bunu sağlayarak vatandaşlarımızın en düşük fiyatları seçmesi için bir anlamda yol göstermiş olacağız. Bu çerçevede vatandaşlarımızın eylül sonu itibarıyla poliçe yenilemelerinde, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin internet sitesinden (www.sbm.org.tr
) sadece kimlik numarası ve araç plakası ile Türkiye genelindeki tüm sigorta şirketlerinin tekliflerini görmesi mümkün olacak. Vatandaşların en düşük fiyata yönlenmesi diğer şirketlerin de uyguladığı prim tutarlarını gözden geçirmesine neden olacaktır."
MÜDAHALE EDERİZ
Daha düşük fiyat teklifinde bulunan şirketin kazançlı çıkacağına dikkati çeken Şimşek, böylelikle sektörün de fiyat uygulamalarına çeki düzen vereceğini söyledi. Şimşek, araç sahiplerine, piyasadan aldıkları tek fiyatla yetinmemeleri, en uygun teklife göre poliçe düzenletmeleri çağrısında bulundu. Şimşek, serbest piyasa şartları dahilinde, zorunlu trafik sigortası primlerinin makul fiyatlara inmemesi durumunda Hazine Müsteşarlığının müdahale yetkisini kullanacağını sözlerine ekledi.
İKİNCİ ŞANSI İYİ KULLANIN
Başbakan Yardımcısı Şimşek zorunlu trafik sigortası primleri konusunda sektörle sürekli fikir alışverişinde bulunduklarını ve birlikte hareket ederek bu kararı verdiklerini belirterek, serbest rekabet kurallarını bozmadan alınan bu kararın, hem sektör hem de sigortalılar için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Piyasayı mercek altında tuttuklarına dikkati çeken Şimşek, "Bu, sektöre verdiğimiz ikinci şanstır, sigorta şirketlerinin bunu iyi kullanması gerekiyor. Nitekim bu dönemde suistimalde bulunan, yüksek seviyede prim belirleyen sigorta şirketlerini de tek tek tespit ettik ve bu şirketlerden savunma talep ettik. Mevzuata aykırı hareket eden şirketlere idari ceza uygulayacağız" ifadelerini kullandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!