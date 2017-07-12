Trafikteki araç sayısı arttı!

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,48 artarak 21 milyon 454 bin 288'den 21 milyon 556 bin 827'ye çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 556 bin 827 taşıtın yüzde 53,8'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Trafiğe kaydı yapılan toplam 110 bin 500 taşıt içinde otomobil yüzde 58,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 15,9 ile motosiklet, yüzde 15,3 ile kamyonet, yüzde 6,6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,1'inin ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Mayısta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 11,3 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 17,8, otobüste yüzde 5,7, motosiklette yüzde 31,3, traktörde ise yüzde 3,9 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 34,6, kamyonette yüzde 2,3, kamyonda yüzde 21,4, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 78,6 azalış oldu.



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 9,7, minibüste yüzde 2,3, otobüste yüzde 3,5, kamyonette yüzde 2,2, kamyonda yüzde 19,6 oldu. Motosiklette yüzde 11,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 26,6, traktörde ise yüzde 7,9 artış kayıtlara yansıdı.



Ocak-mayıs dönemi