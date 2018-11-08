Trump: Petrol fiyatları benim sayemde düşüyor

ABD Başkanı Donald Trump petrol fiyatlarında son haftalarda yaşanan düşüşün "kendisi sayesinde" olduğunu savundu

İran'a yönelik yaptırımlardan sekiz ülkeye muafiyet verdiklerini hatırlatan Trmup, "Bunu yapmanın biraz nedeni benden yardım istemeleri; ancak, asıl neden petrol fiyatlarının 100 dolar/varile veya 150 dolar/varile yükseltmek istememem; çünkü, fiyatları ben aşağı çekiyorum" diye konuştu.

"Eğer petrol fiyatlarına bakarsanız son birkaç haftada oldukça önemli oranda aşağı geldiklerini görürsünüz. Bu benim sayemde oldu" diye konuşan Trump, "Çünkü OPEC olarak adlandırılan bir tekel var ve ben bu tekeli sevmiyorum" dedi.