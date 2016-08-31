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    • TÜİK rakamları açıkladı, ihracat da ithalat da düştü

    TÜİK Temmuz ayına ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, ihracat yüzde 11,5, ithalat yüzde 19,7 azaldı. Avrupa Birliği'ne ihracat yüzde 1,7 azaldı. İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı

    31 Ağustos 2016 Çarşamba 10:34
    TÜİK rakamları açıkladı, ihracat da ithalat da düştü
    Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2016 yılı Temmuz ayında, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 11,5 azalarak 9 milyar 855 milyon dolar, ithalat yüzde 19,7 azalarak 14 milyar 643 milyon dolar olarak gerçekleşti.


    DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 32,5 AZALDI

    Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 32,5 azalarak 4 milyar 788 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Temmuz ayında yüzde 61,1 iken, 2016 Temmuz ayında yüzde 67,3'e yükseldi.


    MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 9 AZALDI

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 9, ithalat yüzde 9,2 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 yılı Temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6,8, ithalat yüzde 8,3 azaldı.


    AVRUPA BİRLİĞİ'NE İHRACAT YÜZDE 1,7 AZALDI

    Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2015 Temmuz ayında yüzde 46,3 iken, 2016 Temmuz ayında yüzde 51,4 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 1,7 azalarak 5 milyar 69 milyon dolar olarak gerçekleşti.


    EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE İNGİLTERE OLDU

    İngiltere'ye yapılan ihracat 2016 yılı Temmuz ayında 982 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (966 milyon dolar), İtalya (550 milyon dolar) ve ABD (448 milyon dolar) takip etti.


    İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

    Çin'den yapılan ithalat, 2016 yılı Temmuz ayında 1 milyar 884 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 722 milyon dolar), Rusya (1 milyar 117 milyon dolar) ve İtalya (854 milyon dolar) izledi.


    YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3,1 OLDU

    Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Temmuz ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 33,2'dir.


    YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İTHALATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE15,3 OLDU

    İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 83,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2016 Temmuz ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 47,8.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Tüik, Ihracat, Ihracat Rakamları

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