DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 32,5 AZALDI

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 9 AZALDI

AVRUPA BİRLİĞİ'NE İHRACAT YÜZDE 1,7 AZALDI



EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE İNGİLTERE OLDU

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI



YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3,1 OLDU

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İTHALATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE15,3 OLDU

Haber Kaynağı: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2016 yılı Temmuz ayında, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 11,5 azalarak 9 milyar 855 milyon dolar, ithalat yüzde 19,7 azalarak 14 milyar 643 milyon dolar olarak gerçekleşti.Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 32,5 azalarak 4 milyar 788 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Temmuz ayında yüzde 61,1 iken, 2016 Temmuz ayında yüzde 67,3'e yükseldi.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 9, ithalat yüzde 9,2 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 yılı Temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6,8, ithalat yüzde 8,3 azaldı.Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2015 Temmuz ayında yüzde 46,3 iken, 2016 Temmuz ayında yüzde 51,4 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 1,7 azalarak 5 milyar 69 milyon dolar olarak gerçekleşti.İngiltere'ye yapılan ihracat 2016 yılı Temmuz ayında 982 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (966 milyon dolar), İtalya (550 milyon dolar) ve ABD (448 milyon dolar) takip etti.Çin'den yapılan ithalat, 2016 yılı Temmuz ayında 1 milyar 884 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 722 milyon dolar), Rusya (1 milyar 117 milyon dolar) ve İtalya (854 milyon dolar) izledi.Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Temmuz ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 33,2'dir.İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 83,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2016 Temmuz ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 47,8.