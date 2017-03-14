Turizm için kruvaziyere yakıt indirimi yetmez

Gökay Akgün-Kültür ve -Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla kruvaziyer gemilere yakıt desteği verilmesinin gündemde olduğunu açıkladı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ege Turist ik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, 'Kruvaziyere yakıt desteği verilmesi son derece olumlu bir adım ama yetmez' dedi.



'Uzun süredir talep ediyorduk'

İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin en önemli gelir kapılarından biri olan turizmin geleceğini de doğrudan etkiliyor. Özellikle referandum sürecinde Almanya ve Hollanda'nın ortaya koyduğu tavır, gelişmekte olan Türk turizmini kırılgan hale getirdi. Turist hedefini tutturmak ve ziyaretçi sayısını 2015 yılının üstüne çıkarmak isteyen hükümet, yeni hamleler yaparak ülkeye döviz girişini artırmanın peşinde. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, yaptığı açıklamada turizmi geliştirmek için atılan adımlar hakkında bilgi verdi. Türk turizmine rağbetin giderek arttığını vurgulayan Avcı, 'Kur artışından turizmciler olumlu etkileniyor. Kredi borçlarının yeniden yapılandırılması, ecrimisil ödemelerinin taksitlendirilmesi, ötelenmesi gibi pek çok talebi yerine getirdik. Uçaklara yakıt desteği veriyoruz. 14 havaalanına inişte uyguluyoruz. Kruvaziyer işletmecileri de istiyor. Gemilere yakıt indirimini de gündemimize aldık' diye konuştu.Almanya ve Hollanda ile yaşanan siyasi krize de değinen Nabi Avcı, gelişmelerin turizmi olumsuz etkilemeyeceğini belirterek 'Berlin Turizm Fuarı sektörün en çok önem verilen fuarlarından. Türkiye'ye ilgi olağanüstü. Alman turizmciler siyasetteki nahoş uygulamalardan ve söylemlerden bizim kadar rahatsız. Ne yapsak da işleri normale döndürebilsek diyorlar. Alman turizmi de ciddi kayıp yaşıyor. Biz iyi olursak onlar da iyi olur. Israrla şu mesajı vermeye çalıştım: Türk - Alman ilişkileri 3 - 5 günde kurulmuş ilişkiler değil. Bir tarihi derinliği var. Dolayısıyla konjonktürel siyasi söylem ve eylemlerden hemen olumsuz etkilenebilecek bir ilişki biçimi değil. Ama tabii ki karşılıklı söylem ve eylemlerimizde özenli olmalıyız' ifadelerini kullandı.Avcı'nın açıklamalarının Ege turizmini nasıl etkileyeceği hakkında açıklamalarda bulunan ETİK Başkanı Mehmet İşler'e göre kruvaziyer gemilere yakıt desteği sağlanacak olması son derece sevindirici. İşler, 'Uçaklar için sağlanan bu desteğin gemilere neden verilmediğini merak ediyorduk. Uzun süredir devletimizden talep ettiğimiz konunun sonuca kavuşturulacak olması sevindirici. Türkiye turizmi bundan kesinlikle olumlu etkilenecektir' diye konuştu.Dış politikada izlenen tutumun Türkiye turizmini kötü etkilememesi için bakanlığa yeni öneriler sunduklarını da dile getiren İşler, 'Özellikle Almanya ve Hollanda'daki son tüketici, tatil için hangi ülkeyi tercih edeceğine ülkesinin basınında yer alan haberlere göre karar veriyor. Orada olumsuz bir hava eserse bunun bize aynı şekilde yansıması kaçınılmaz. Bu nedenle devletimiz strateji şirketleriyle anlaşmalar yapmalı ve Türkiye'nin riskli bir ülke olmadığı özellikle Almanya ve Hollanda'ya PR yoluyla anlatılmalı. Bürokrasi, bazı şeyleri sahadakiler kadar iyi göremiyor. Umarım devletimiz yaptığımız öneriyi değerlendirmekte geç kalmaz' dedi. Türk turizminin daima yukarıya doğru ivme kazanması için referandum sonrasının çok önemli olduğunu savunan Mehmet İşler, sözlerini 'Referandumda ne sonuç çıkarsa çıksın milletin kararıdır. Bu nedenle 17 Nisan günü herkes verilecek karara saygı göstermeli. Eğer referandumun ardından insanlar işine gücüne güvenle gidip gelmeye devam ederse, sonuç herkes tarafından içselleştirilir ve kabul edilirse Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu imajını vermek çok daha kolay olacak. Eğer doğru adımlar atılırsa hem ülkemiz için hem de turizmimimiz için her şey rayında gider ve 2015'in bile üstüne çıkabiliriz' ifadeleriyle tamamladı.