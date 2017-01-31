Turizm kan ağlıyor. Turizm geliri yüzde 29.7 daha azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin turizm gelirinin 2016 yılında önceki yıla göre yüzde 29.7 azalarak 22 milyar 107 milyon 440 bin dolar olduğunu açıkladı

TÜİK açıklamasına göre turizm gelirleri ekim, kasım ve aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27.2 azalarak 4 milyar 782 milyon 729 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 71.9'u yabancı ziyaretçilerden, yüzde 28.1'i ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 4 milyar 30 milyon 717 bin dolarını kişisel harcamalar, 752 milyon 12 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.



"TOPLAM KAYIP YÜZDE 30'A YAKIN"



Turizm geliri 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 29.7 azalarak 22 milyar 107 milyon 440 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 72.8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 27.2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Bu yılki gelirin 18 milyar 495 milyon 978 bin dolarını kişisel harcamalar, 3 milyar 611 milyon 462 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.



Yıllık olarak yabancıların kişi başına ortalama harcaması 633 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 978 dolar oldu.



TURİZM GİDERİ YÜZDE 43 AZALDI



Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43 azalarak 870 milyon 700 bin dolar oldu. Bunun 747 milyon 720 bin dolarını kişisel, 122 milyon 980 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Yıllık değerlendirildiğinde turizm gideri, geçen yıla göre yüzde 11.4 azalarak 5 milyar 49 milyon 793 bin dolar oldu. Bunun 4 milyar 31 milyon 515 bin dolarını kişisel, 1 milyar 18 milyon 278 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.



YURT DIŞINA GİDENLERİN KİŞİ BAŞI HARCAMASI 640 DOLAR



Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 azalarak 1 milyon 796 bin 130 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 485 dolar olarak gerçekleşti. Yıllık değerlendirildiğinde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9.8 azalarak 7 milyon 891 bin 909 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 640 dolar olarak gerçekleşti.