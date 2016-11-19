Turizmci 2017'den de umutsuz: Kötüydü daha kötü olacak

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bülbüloğlu, 2016 turizm sezonunu değerlendirirken Türkiye'nin üzerindeki ciddi imaj bozukluğunun 2017 yılında da devam edeceğini öne sürdü, "Kötüydü, daha kötü olacak" dedi

GETOB Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bülbüloğlu, 2016 turizm sezonunu değerlendirerek 2017 yılındaki beklentileri dile getirdi. Bülbüloğlu, bu yılın gerçekten çok kötü geçtiğini anlatırken, "Başımıza gelmeyen kalmadı. Antalya, Alanya, Kapadokya, İstanbul ve Bodrum bize göre çok daha fazla etkilenerek çok daha verimsiz bir sezon geçirdiler. Marmaris'in ana pazarı İngiltere. İngiltere basınında bombalar, darbe girişimi ve mülteci krizleriyle ilgili haberler turist sayısını yüzde 35 oranında azalttı. Türkiye üzerinde çok ciddi imaj bozukluğu var. Bunu aşabilmemiz mümkün değil. Kötü bir yılı böyle kapattık ve hatta bir an önce bitsin gitsin diye uğraştık" dedi. 2017 sezonu için hazırlıklara başladıklarını da vurgulayan Bülent Bülbüloğlu, çok umutlu olmadıklarının altını çizdi. Bülbüloğlu, şöyle dedi:



"Şu an satışlar eksi 35-40 bandında. Ama aralık ayından sonra eğer İngiltere'de olumsuz gündemlere girmezsek ocak ve şubat satışlarıyla bunu minimize edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü hem paund parametresi, hem rakip ülkelerimizdeki aşırı doluluk mutlaka İngiliz misafirlerimizi bize yöneltecek. Ancak ne yazık ki Orta Avrupa ve İskandinav ülkelerinde yüzde 80 ve 90'lara varan kayıplar söz konusu. Sonuç olarak iyi bir 2017 gelmiyor. Hepimizin çok daha fazla dikkatli olması gerekiyor. Geçen hafta Londra fuarında görünen o ki 2017 geçen yıla göre daha zor bir yıl olacak. Kötüydü, daha kötü olacak."



"LONDRA FUARI TURİZMCİLERİ MEMNUN ETMEDİ"



İngiltere'nin başkenti Londra'da 1980'den bu yana düzenlenen World Travel Market (WTM) turizm fuarına 7- 9 Kasım 2016 tarihleri arasında katılan Marmaris Ticaret Odası da yazılı açıklama yaparak fuarı değerlendirdi. Türkiye'ye en çok turist gönderen üçüncü ülke olan İngiltere'nin, Marmaris'te ise birinci sırada yer aldığı bildirilen açıklamada, şöyle denildi:



"İngiltere pazarı bölgemiz açısından önemlidir. Marmaris Ticaret Odası olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı standında yer alarak, bölge tanıtımı hususunda standımızı ziyaret eden tur operatörleri ve potensiyel ziyaretcilere bilgi verildi. Fuara katılan diğer ülke standlarında görülen yoğun ilgi ne yazık ki ülkemiz standında görülmemiştir. Fuar boyunca tur operatörleri yetkililileri ile gerçekleştirdiğimiz toplantılarda geçen yılın aynı dönemine göre; şu anda 2017 rezervasyonları, 2016 yılına göre eksi yüzde 30 seviyelerinde geriledi. 2017 sezonu için hiçbir garantili tesis anlaşması yapmayan tur operatörleri, hem yaşanan talep daralmasından hemde herhangi bir garanti taahütlerinin bulunmamasından dolayı Marmaris (Dalaman) 2017 uçak operasyonlarını 2016 yılına göre yüzde 10-20 düşürerek planlama yapmaktadır. Turizmciler olarak karşılaşacağımız tüm ekonomik kriz ve ticari daralmalara rağmen gelecek olan misafirlerimize sunduğumuz hizmet kalitesinden kesinlikle taviz vermemeliyiz."