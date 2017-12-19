Turizmci 2018'den çok umutlu

TURİZM sektörü temsilcilerinin yüzde 86'sı, 2018'in bu yıldan daha iyi olacağını, yüzde 92'si ise Avrupa pazarında ciddi artış öngörüyor. Turizmciler, bu yıl için en önemli sorunun dış politika olduğunu söylüyor

Akdeniz Turistik Otel İşletmecileri Birliği'nin (AKTOB) turizm sektörüne yönelik yaptığı '2017 nasıl geçti, 2018'den ne bekleniyor' başlıklı ankette, çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Ankette, turizm sektörü temsilcilerine 11 soru yöneltildi. Anket sonuçlarına göre, 2017'nin 2016'ya göre çok daha iyi geçerken, 2018 için sektörün daha da iyi beklentilere sahip olduğu görüldü.



DOLULUKLAR YÜZDE 82 ARTTI



Bu yılın doluluk oranlarının 2016'ya göre değişiminin sorulduğu otelcilerin yüzde 82'si, artış olduğunu söyledi. Sektör temsilcilerinin yüzde 48'i, artış oranının yüzde 15 ve üzeri; yüzde 21'i yüzde 10, yüzde 13'ü ise yüzde 5 olduğunu kaydetti. Yüzde 8'i aynı kaldığını, yüzde 8'i yüzde 10 ve üzeri azaldığını, yüzde 3'ü de yüzde 5 azaldığını belirtti.



Ankette 2017 yılı gelirlerinin 2016'ya göre değişimine yönelik soruya katılımcıların yüzde 66'sı artış gösterdiği yanıtını verdi. Yüzde 46'sı yüzde 10 ve üzeri, yüzde 20'si de yüzde 5 arttığını kaydetti. Yüzde 11'i aynı kaldığı, yüzde 16'sı yüzde 10 ve üzeri azaldığı, yüzde 6'sı da yüzde 5 azaldığı yanıtını verdi.

Bu yılın giderlerinin 2016'ya göre değişimine yönelik soruya, sektör temsilcilerinin yüzde 88'i arttığı cevabını verdi. Turizmcilerin yüzde 33'ü, artışın yüzde 15 ve üzerinde, yüzde 30'u yüzde 10, yüzde 25'i de yüzde 5 oranında arttığını belirtti. Yüzde 6'sı, giderlerin geçen seneyle aynı kaldığını, yüzde 7'si de yüzde 5 ve üzeri azaldığını kaydetti.



EN ÖNEMLİ SORUN DIŞ POLİTİKA



Bu yıl Türk turizmini etkileyen en önemli sorunun ne olduğuna yönelik soruya, katılımcıların yüzde 61'i, 'dış politika' yanıtını verdi. Yüzde 17'si bölgedeki siyasi gelişmeler, yüzde 10'u terör ve güvenlik endişesi, yüzde 6'sı iç politika, yüzde 5'i de imaj ve tanıtımı diğer sorunlar olarak gösterdi.



2018 DAHA İYİ OLACAK?



Ankette, turizmcilere 2018 yılı için işletmeleri açısından ekonomik beklentileri soruldu. Katılımcıların yüzde 86'sı, 2017'den daha iyi olacağı yönünde yanıt verdi. Yüzde 9'u, 2017 yılının özelliklerini taşıyacağı yanıtını verirken, yüzde 5'i de 2017'den daha kötü olacağı görüşünü sundu.



EN KORKUTAN RİSK, BÖLGEDEKİ SİYASİ GELİŞMELER



Türk turizmi için 2018 yılında, en önemli risklerin başında ise yüzde 57 ile bölgedeki siyasi gelişmeler gösterildi. Yüzde 13'e göre düşen fiyatlar ve kalifiye personel sıkıntısı, yüzde 8'e göre enflasyon artışı ve güvenlik endişesi, yüzde 1'e göre de rakip destinasyonlar diğer riskler olarak sıralandı.



AVRUPA PAZARINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ



2018 yılı için Avrupa pazarı hakkındaki düşüncesi sorulan turizmcilerin yüzde 92'si, artış olacağı öngörüsünde bulundu. Bu artış oranları ise yüzde 38'e göre yüzde 10 ve üzeri, yüzde 36'ya göre yüzde 10, yüzde 18'e göre de yüzde 5 olarak yanıtlandı. Sektör temsilcilerinin yüzde 7'si, 2017 ile aynı olacağını düşünürken, yüzde 1'i ise düşeceğini savundu.

İç pazar kontenjanının 2017'deki durumu sorulan sektör temsilcilerinin yüzde 72'si, arttığı yanıtını verdi. Bu artış, yüzde 30'unda yüzde 15 ve üzeri, yüzde 27'sinde yüzde 10, yüzde 15'inde de yüzde 5 olarak gerçekleşti. Yüzde 15'i geçen yılla aynı kaldığını, yüzde 14'ü ise azaldığı yanıtını verdi.



'EURO 5 TL'Yİ AŞAR' TAHMİNİ



2018 yılı ortalama euro tahminleri sorulan turizmcilerin yüzde 47'si 5- 5.20 TL, yüzde 33'ü de 4.80- 5 TL tahminlerinde bulundu. Yüzde 15'i ise 5.20'nin de üzerine çıkacağını savundu. Yüzde 5'i 4.60- 4.80, yüzde 1'i de 4.60 ve altında olacağı görüşünü bildirdi.



Kredi kullanım değişimleri de sorulan turizmcilerin yüzde 40'ı, yeniden yapılandırdığını kaydetti. Bu soruya yüzde 28'i kredi kullanmayacağı, yüzde 18'i yeni kredi aldığı, yüzde 8'i kredi bulmakta zorlandığı, yüzde 6'sı da kredi kullanımını azalttığı yanıtlarını verdi.



TURİZMİN NEYE İHTİYACI VAR?



Sektör temsilcilerine, geleceğin Türk turizminin öncelikli ihtiyaçları da soruldu. Yüzde 46'sı, turizmin devlet politikası olmasını, yüzde 26'sı yapısal reformlar yapılmasını, yüzde 13'ü yeni bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu, yüzde 7'si eski pazarları kazanmaya çalışılmasını, yüzde 5'i yeni pazarlara açılınması gerektiğini, yüzde 1'i de eski fiyatlara ulaşmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.



'SEKTÖR 2018'E UMUTLA BAKIYOR'



Anket sonuçlarını değerlendiren AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, 2017 yılında Antalya'ya gelen turist sayısındaki artışın, ankete göre otellere iyi yönde yansıdığını, iç pazarda da artış görüldüğünü söyledi. Kredi kullanımının devamlılığının söz konusu olduğuna dikkati çeken Yağcı, sektör temsilcilerinin 'en büyük tehditler' olarak üzerinde durduğu konuların dış politika ve siyasi konulardaki gerginlikler olduğunu vurguladı. Temsilcilerin, turizmin bir devlet politikası olarak konumlandırılmasını görmek istediğini de belirten AKTOB Başkanı, “2018 için genel olarak ve özellikle Avrupa pazarında büyüme olacağı düşünülüyor. Avrupa'da önümüzdeki yıl siyasi gerginliklerin devam etmeyeceğini ve çift haneli bir büyümeyi ümit ediyoruz. Sektör 2018'e umutla bakıyor" dedi.





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