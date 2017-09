Turizmci bayramı mutlu kapattı!

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya ve Muğla'da tatilde tesislerin çoğunun yüzde 100 dolu olması turizmcilere "çifte bayram" yaşattı

Dünyaca ünlü plajları, deniz, kum ve güneşinin yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Batı Akdeniz'deki tesislerde bayram tatilinde yoğunluk yaşandı.



Antalya'yı bayram tatili süresince yüzde 30'u yerli olmak üzere, 1 milyondan fazla turist ziyaret etti.



Bayram süresince, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilleri başta olmak üzere, Kemer, Manavgat, Alanya ve Kaş ilçeleri de turistlerle doldu. Yerli ve yabancı turistlerde istenilen rakamlara ulaşılması turizmcilerin yüzünü güldürdü.



Önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerindeki turistik tesislerde bayram tatilinde oteller yüzde 100 doldu.



Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı öngördükleri gibi hem yabancı her yerli turist sayında ciddi artışlarla tatili geçirdiklerini söyledi.



Beklentilerinin gerçekleştiğini anlatan Yağcı, "Tabancı turist sayısında ağustos itibarıyla 8 aylık süreçte 7 milyon 200 bin yabancı turist rakamına ulaştık. 2016'yı 6 milyon 400 bin civarında kapatmıştık. 8 aylık süreçte 2016'nın rakamlarını geçtik. Bayram tatili süresinde iç pazarda da ciddi talep oldu, oteller yüzde 100 doldu. Memnun eden bir doluluk yaşadık." dedi.



Antalya'yı tatilde 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini vurgulayan Yağcı, verimli bir tatil geçirildiğini bildirdi.





"Almanya kilit rol üstleniyor"



Eylül, ekim ve kasımın da önemli olduğuna dikkati çeken Yağcı, şunları kaydetti:



"Yabancı turist sayısında ciddi artış yaşadık ama yıl sonuna kadar 10 milyon hedefine ulaşmamız lazım. Almanya kilit rol üstleniyor. Almanya'dan gelen turist sayısında düzelme var. Sene başında eksi yüzde 50 ile başladığımız sezonu, eksi yüzde 10'a kadar düşürdük. Sene sonuna kadar eksinin, artıya geçmesini hedefliyoruz. Antalya'da her ailenin bütçesine uygun tesis var. Antalya turizmin başkenti ve herkes tatil yapabilir."



Yağcı, Antalya'da ilerleyen süreçte 12 milyonun üzerinde turist sayısına ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.



Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da belediye hizmetleri olarak bayram boyunca tam kapasite hizmet verdikleri güzel bir bayram tatili yaşadıklarını söyledi.



İlçede trafik ve asayiş olarak huzurlu bir bayram geçirdiklerini ifade eden Acar, "Kitap günleriyle yazarlar ve kitaplarıyla bayrama renk katmaya çalıştık. Her geçen yıl artan yerli turist sayısında hedefimiz yalnızca bayram döneminde değil, yılın 12 ayı halkımızın Marmaris'i tercih ettiği bir yer haline getirmek. Tesisleri dolu, tatilcileri mutlu bir bayram yaşadık." diye konuştu.



Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı ise Marmaris ve çevresinde turizm tesislerinin yüzde 99 dolduğunu, tatilcilerin huzurlu ve sakin bir bayram yaşadığın dile getirdi.



Tesislerin kapasitelerine dikkat etmesiyle yığılmanın önlendiğini aktaran Kırlı, "Bayram tatili için gelenler güzel bir tatil yaşadılar. Bayram boyunca bütün turizm tesisleri doluluk yaşadı. Turizmciler de tatilciler de memnun kaldı." ifadesini kullandı.





"Oteller, eğlence yerleri, restoranlar doluydu"



Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da güzel bir bayram yaşadıklarını, verimli bir bayram tatili geçirdiklerini anlattı.



Bir tatil beldesinin yaşayacağı en güzel şekilde bayramı geçirdiklerini vurgulayan Bülbüloğlu, "Oteller, eğlence yerleri, restoranlar doluydu. Mahallelerimiz doluydu. Selimiye, Turunç, Bozburun, Söğüt gibi turizm noktalarımızda doluluk yaşandı. Her şey çok güzel yaşandı. Bayramı bayram gibi yaşadık." dedi.



Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, Fethiye'deki otellerin büyük kısmının 10 günlük bayram tatilini yüzde 100 dolu geçirdiğini bildirdi.



Otelcilerin yaşanan yoğunluktan dolayı memnun olduğunu anlatan Uysal, "Bölgeye tatile gelenler tatillerini dolu dolu geçirdi. Tatilciler, Fethiye'den deniz, kum ve güneşin yanı sıra tarihi alanları da dolaşarak mutlu ayrıldı." diye konuştu.



Uysal, 15 Eylül'den sonra tatil yapmak isteyenler için uygun fiyat seçenekleri olduğunu kaydetti.