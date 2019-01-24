MÜSİAD Milli ve Yerli Üretim Üst Kurulu Başkanı Soner Meşe, "Türk kenevirinin dünyada eşi benzeri yok. Elimizdeki müthiş bir cevher. Kökünden çiçeğine kadar müthiş üretim ve katkı sağlayacak." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Milli ve Yerli Üretim Üst Kurulu Başkanı Soner Meşe, "Türk kenevirinin dünyada eşi benzeri yok. Elimizdeki müthiş bir cevher. Kökünden çiçeğine kadar müthiş üretim ve katkı sağlayacak." dedi.

Meşe, yaptığı açıklamada, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ortaklığıyla yıllardır araştırmasını yürüttükleri kenevir tohumunun adının "Türk keneviri" olarak tescillenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de kenevir üretiminde merkezin Samsun olduğunu, üretimin önemli kısmının burada yapıldığını vurgulayan Meşe, "Buradan çıkan bir hikaye var. Samsun'un başlattığı bir hikayeye olabilir. Biz 'Türk keneviri' olarak tescillenmesini öneriyoruz. Bu kenevir endüstriyel Türk keneviridir. Bunda uyuşturucu oranı çok düşüktür." diye konuştu.

3 metreye çıkan tek tür

Dünyanın başka ülkelerinde yetiştirilen kenevirle Samsun'da tohumu üretilen kenevirin lif yapısının farklı olduğunu vurgulayan Meşe, şöyle devam etti:Kök çiçeklerinin yapısı farklı ve günde 12 santimetre uzuyor. Yaklaşık 3 metreye çıkan dünyadaki tek kenevir türü. İstenirse 5 metreye kadar uzayan bir ürün. Tam sanayiye ve teknolojiye uygun kenevir ve tohumumuz var. Öncelikle yapılması gereken, tohumu çoğaltmamız lazım. Yani 19 ilde tarım ve orman müdürlüklerinin tohum ekilecek alanları belirlemesi ve bunları bildirmesi gerekiyor. Tohumu elde ettikten sonra ikinci etap teknolojidir. Keneviri nerelerde tüketeceğiz, bunun önceliğinin belirlenmesi lazım.