Türk organik ürünleri dünyaya açıldı

İnsan sağlığına uyumlu ürünler tüketme isteğinin zirve yaptığı günümüzde organik ürünlere olan talep her yıl katlanarak artıyor. Türk ihracatçıları dünya genelinde artan organik ürün talebine cevap verebilmek için dünyanın en büyük organik ürün fuarı Uluslararası Nürnberg BioFach Organik Ürünler Fuarı‘na Türkiye 39 Firma ile katılarak Türkiye’de üretilen organik ürünleri dünyanın beğenisine sundu.

Bu yıl 2.589 firmanın katılımıyla 30’cusu düzenlenen ve 13-16 Şubat 2019 tarihleri arasında dünyanın dört bir tarafından gelen 60 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan Uluslararası Nürnberg Organik Ürünler Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu 21. kez Ege İhracatçı Birlikleri üstlendi.

Ege İhracatçı Birlikleri Organizasyonu ile oluşturulan Türkiye standında 21 Türk firmasının ürettiği organik ürünleri sergilediğini belirten Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Türkiye’nin organik ürün ihracatının 2018 yılında 30 bin ton karşılığı 250 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin Ticaret Bakanlığı’nca organik sektöründe koordinatör birlik olarak atandığı bilgisini paylaşan Yağcı, “Türkiye’de organik ürünlerin üretim ve ihracatında Ege Bölgesi lider konumda. Türkiye’nin organik ürün ihracatının yüzde 75’i Ege Bölgesi’nden yapılıyor. Organik üretim yapılabilecek Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere diğer bölgelerimizin de, katkı koyması, katma değerli ve inovatif ürünlere ağırlık verilmesi ile birlikte Türkiye yakın gelecekte 1 milyar dolar organik ürün ihracatına imza atacak konuma gelecek” şeklinde konuştu.

Başkonsolos Yavuz Kül Türk firmalarını ziyaret etti

Fuar’ın açılış programına katılan Türkiye Cumhuriyeti Nürrnberg Başkonsolosu Yavuz Kül,EİB Standını ve Türk firmalarını da tek tek ziyaret etti ve ilgililerden bilgi aldı.

Fuarda sergilenenler

BioFach Organik Ürünler Fuarı’nda Türkiye’den katılım sağlayan firmalar, başta organik kuru incir, çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru kayısı gibi organik kuru meyvelerimiz olmak üzere, fındık, fıstık, badem, kuru domates ve domates konsantresi, konserve ve salamura meyve ve sebzeler, baharat ürünleri, hububat ,bakliyat ve yağlı tohumlar, meyve suları ve konsantreleri, yarı kuru sebzeler, dondurulmuş sebze ve meyveler gibi belli başlı gıda ürünlerini Almanya ve dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçılara sunma fırsatı elde etti.

Türk Organik Sektörü anlatıldı

Uluslararası Nürnberg BioFach Organik Ürünler Fuarı kapsamında Ege İhracatçı Birlikleri tarafından NCC Mitte 1. Kat, Maibach salonunda, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Uygun Aksoy moderatörlüğünde “Discover Turkish Organics” konulu bir konferans düzenlendi. Türkiye’nin Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül’ün de katıldığı konferansta Türkiye’nin organik sektöründeki gelişim süreci dünyanın dört bir tarafından gelen katılımcılarla paylaşıldı.

Konferans sonrasında katılımcılara Türkiye’de üretilen organik ürünlerin ikram edildiği bir kokteyl verildi.

