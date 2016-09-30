'TÜRKİYE PAVYONU ÇOK TENHAYDI'

'ÜLKEMİZDEKİ VEBİRSİZLİK VE GÜVENSİZLİK ORTAMI'

Haber Kaynağı: DHA

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 'IFTM Top Resa', 20- 23 Eylül 2016 tarihleri arasında 'Turizm endüstrisinin buluşma noktası' söylemiyle gerçekleştirildi. Porte de'Versailles Fuar Merkezi’nde bu yıl 38'inci kez düzenlenen fuar, dünyanın dört bir yanından turizm ve seyahat profesyonellerini bir araya getirdi. ETİK Başkan Yardımcısı, Maxima Paradise Resort Oteli Genel Müdürü Şinasi Akçay da IFTM Top Resa’ya katılan Türk turizmciler arasında yer aldı.Fransa'nın Türkiye için önemli bir pazar olduğunu, önceki yıla kadar 1 milyonun üzerinde Fransız turistin ağırlandığını anlatan Akçay, ülkemizin sahip olduğu kültürel ve tarihi zenginlikler, ürün ve hizmet kalitesi- ücret dengesiyle yıllar boyu Fransızlar’ın tercih ettiği bir ülke olduğunu vurguladı. Şinasi Akçay, 2013 yılında 1 milyon 46 bin 10, 2014 yılında 1 milyon 37 bin 152, 2015 yılında 847 bin 259 turistin geldiği Fransa’dan 2016 yılının Ocak- Ağustos döneminde gelen turist sayısının 427 bin 835’te kaldığını belirtti. 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,03 artan Fransız turist sayısının 2015 yılında yüzde 17 ve 2016 yılında yüzde 33.5 azaldığını kaydeden Şinasi Akçay, Fransa pazarını yeniden kazanmanın Türkiye turizmi ve ekonomisi için önemli olduğunu vurguladı.IFTM Top Resa’ya tur operatörleri ve seyahat acenteleriyle 2017 yılını ve sonraki yılları konuşmak için katıldıklarını anlatan turizmci Akçay, fuar izlenimlerini paylaşırken şunları söyledi:"Çok katılımcı vardı, ama Türkiye pavyonu çok tenhaydı. Türkiye gibi Rusya ve Fas’a çok fazla rağbet yoktu. Karşılaştığımız İspanyol, Yunan, Hırvat, İtalyan ve Portekizli tur operatörleri otelciler ve acenteciler son derece iyi, müthiş bir sezon geçirdiklerini söylüyordu. Çok yüksek karlarla çalıştıklarını ve sürekli dolulukla çalıştıklarını anlattılar övünerek. Hatta biraz da bize teşekkür ettiler. 'Bu sizin sayenizde oldu'dediler.Güvenlik kaygısıyla Türkiye’ye gelmeyenlerin de aralarında bulunduğu en az 15 milyon, 20 milyona yakın Avrupalı turistin İspanya’ya, adalara, Yunanistan’a, Hırvatistan’a, Portekiz’e dağıldığını anlatan ETİK Başkan Yardımcısı Şinasi Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:"2017 yılı şu anda Fransa için umut vaat etmiyor. Çünkü ülkemizdeki belirsizlikler, güvensizlik ortamı, Güneydoğu’daki operasyon ve Suriye’deki harekatın etkisiyle 2017 yılı için hiç kimse hiç bir programın içinde yer almak istemiyor. Önümüzdeki sezon için, 2017 için Fransa’dan yüksek bir turist akışı olmayacak gibi görünüyor. Olsa da son dakika satışlar olabileceğini ve küçük bütçeli misafirlerin ucuz otellerde tatil yapabileceğini var sayıyoruz."Fransa’dan hiç bir grubun önümüzdeki yıl için uçak satın almamış olmasının 2017 yılına ilişkin ipucu verdiğini anlatan turizmci Şinasi Akçay, "Pazar çok kapalı. Sanırım önümüzdeki yıl, bu yılın Temmuz, Ağustos aylarındaki gibi, müşterilerle tek tek görüşerek, son dakika satışlarıyla misafir alacağız" dedi.