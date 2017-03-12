Türk zeytin ve zeytinyağı Uzakdoğu yolcusu

ZEYTİNYAĞI üretiminde dünya ikinciliğini hedefleyen Türkiye, zeytinyağını katma değere dönüştürmek için tanıtım atağını sürdürüyor

Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi (ZZTK) Türk zeytin ve zeytinyağını tanıtmak ve ihracat pazarlarını genişletmek amacıyla yürüttüğü tanıtım çalışmalarına Japonya'yı da ekledi. 7-10 Mart 2017tarihleri arasında Chiba/ Japonya'da 42.'si düzenlenen ve Türkiye Milli Katılım organizasyonu EİB tarafından gerçekleştirilen Foodex Japan 2017 Fuarı'nda, stant açarak Türk zeytin ve zeytinyağını tanıtan Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi, ziyaretçilere Türk zeytinyağı tadımı yaptırdı. 2017 yılının geride kalan diliminde Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki gıda fuarlarında Türk zeytin ve zeytinyağının tanıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kadri Gündeş, Uzakdoğu'da zeytinyağı tüketiminin hızla arttığını büyüyen pastadan Türk zeytinyağı sektörünün daha büyük dilim alması için çaba gösterdiklerini söyledi. Türkiye'nin 2015/16 sezonunda Japonya'ya 3 milyon 825 bin dolarlık zeytinyağı ihraç ettiğini ifade eden Gündeş, "Japonya 130 milyon nüfuslu, gıda ihtiyacının büyük bölümünü, zeytin ve zeytinyağı ihtiyacının ise tamamını ithalatla karşılayan bir ülke. Japonya yıllık 60 milyon dolarlık zeytinyağı ithal eden bir ülke. Japonya'ya ihracatımız, 2015/16 sezonundazeytinyağı rekoltemizin azlığı nedeniyle bir önceki döneme göre gerilese de, önümüzdeki dönemde Türkiye'deki zeytinyağı rekoltesi artışıyla birlikte ihracatımızın katlanarak artabileceği, çok yüksek potansiyele sahip bir ülke konumunda" diye konuştu.







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