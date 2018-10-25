Türkiye 7.81 milyon ton kömür yakıldı

Türkiye genelinde termik santraller Ağustos ayında toplam 7 milyon 811 bin ton kömür yaktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ayrıca, Ağustos2ta termik santrallerde yakılan kömürün 1 milyon 840 bin tonunu taşkömürünün, 5 milyon 971 bin tonunu ise linyitin oluşturduğunu ortaya koydu.

TÜİK verilerine göre;

“Katı yakıtların Ağustos ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına göre, taşkömürü 99 bin 851 ton, linyit 6 milyon 497 bin ton ve taşkömürü koku 381 bin 40 ton olarak gerçekleşti. Teslimat miktarlarına bakıldığında ise taşkömürünün 3 milyon 16 bin 299 ton, linyitin 6 milyon 668 bin 644 ton ve taşkömürü kokunun 416 bin 838 ton olduğu görüldü.

“Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oran yüzde 3.3 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşirken, bu oran taşkömürü kokunda yüzde 91.4 ve linyitte yüzde 97.4 oldu.

“Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taşkömürü teslimatının;

- yüzde 61’i termik santrallere,

- yüzde 16’sı kok tesislerine

- yüzde 5.8’i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken,

linyit teslimatının;

- yüzde 89.5’i termik santrallere

- yüzde 6.6’sı demir çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Taşkömürü kokunun ise yüzde 98.2’si demir-çelik sanayine sevk edildi.”