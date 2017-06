Türkiye'den Umman'a 500 bin dolarlık balık

Taze ve donmuş ürünlerle kültür balığı ihracatını artıran Türkiye'den Umman'a, uçakla 500 bin dolar değerinde canlı yavru balık gönderildi

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan kara kuluçkahanelerinde 4 ay boyunca büyütülen yaklaşık 1 milyon 200 bin yavru çipura, 36 saatlik bir çalışmayla Umman açıklarında kurulan balık yetiştirme sahasına ulaştırıldı.



Milas'tan karayoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimana getirilen yavru balıklar, hava kargoyla Umman'a götürüldü. Her birinde 2 gramlık yaklaşık 16 bin yavru balığın bulunduğu özel plastikten yapılan kutular, suyun oksijen değerlerinin düşmemesi için oksijen tüpleriyle desteklenerek uçağa yüklendi.



Kargo uçağına büyük dikkatle yerleştirilen 80 plastik kutu, havada yaşanabilecek türbülanslara karşı sıkıca bağlandı. Umman'da da havalimanının ardından karayoluyla limana taşınan yavru balıklar, 3 saatlik bir yolculuğun ardından Hint Okyanusu'nda kurulu balık üretim çiftliğinde tekrar suyla buluştu.



Firmanın Kuluçkahaneler ve Yurt Dışı Yatırımlar Müdürü Serkan Ilgaz yaptığı açıklamada, kültür balıkçılığı üretimi konusunda Türkiye'nin Yunanistan'ı geride bıraktığını, çipura ve levrekte "en büyük" konumunda bulunduğunu söyledi.



Avrupa'nın en büyük üretim tesislerine sahip olduklarını, yılda 50 bin ton balık ürettiklerini anlatan Ilgaz, "Yavru balık üretimi konusunda 400 milyon üretim kapasitesiyle Avrupa'nın lideriyiz. Şu an Türkiye üretiminin yarısını yapıyoruz. Her geçen gün ihracat rakamlarımız da artıyor. 2016 yılında 146 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Umman'dan gelen talep üzerine canlı balık gönderdik. Havayoluyla tek seferde 500 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Orada yavruları büyütüp pazara sunacaklar. Bu tesisler için yavru ihraç etmeye devam edeceğiz." dedi.



"Anaç olarak kullanılamaz"

Kültür balıklarını dondurulmuş veya işlenmiş olarak ihraç ettiklerini ancak canlı balık ihracatının yeni başladığını dile getiren Ilgaz, bunun önemli bir gelir kapısı olduğuna işaret etti.Özellikle Körfez ülkelerinde canlı balık trendinin başladığını belirten Ilgaz, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yaptığımız nakliyeyle Umman'da ilk defa başlayacak olan kültür balıkçılığıyla ilgili yavru tedariğini gerçekleştirdik. Türkiye için de havayoluyla ilk defa yapılan bir operasyon. Umman, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerde bu tür faaliyetler yeni başladı. Arap ülkelerinin yavru balık ihtiyacını karşılayacağız. Tunus pazarının yüzde 30'unu karşılıyoruz ancak buraya gemiyle götürmüştük."Sadece Arap ülkelerine yavru balık sattıklarını ifade eden Ilgaz, yavru gönderdikleri tesisin kuluçkahanesi olmaması nedeniyle bu balıkların anaç olarak kullanılamayacağını, 1 yıllık bakımın ardından 400 grama ulaştıklarında satılabileceklerini kaydetti.