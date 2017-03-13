Türkiye-Hollanda krizi ekonomiye yansıyacak mı?

Türkiye ve Hollanda arasındaki kriz büyüyor. Peki Türkiye, Hollanda'ya karşı ne gibi bir tepki gösterecek?
Son zamanlarda kendisi de seçim hazırlığında olan Hollanda ile Türkiye arasındaki gerginlik sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal eden Hollanda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı da sınır dışı etmişti.
İki ülke arasında gerginliğe neden olan olaylar sonrası, Hollanda'ya karşı yaptırımlar uygulanacağı öğrenildi. Alınan bilgiye göre Türkiye konuyla ilgili ilk adımını attı. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'ne Türkiye'ye gelmemesi uyarısında bulunan Türkiye, elçilik ve başkonsolosluk giriş çıkışlarını da kapattı.
Alınan bilgiye göre askeri ziyaretlerin de askıya alınmasının beklendiği belirtildi.
Ekonomik olarak ise şuanda bir yaptırım söz konusu değil. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ülkeye ekonomik yaptırımın uygulanmasının söz konusu olmadığını söyledi. Şuanda o noktada olunmadığını belirten Zeybekci, öyle bir şeyin söz konusu olmadığını da vurguladı.
Alınan bilgiye göre iki ülke arasında sıkı bir ticari işbirliği bulunuyor. Türkiye'de 2 bin 564 Hollandalı firmanın ticaret yaptığı belirtiliyor.