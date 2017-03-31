Türkiye-Rusya ilişkileri düzeldi. Rus turist sayısı yüzde 95,58 arttı

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan siyasi kriz nedeniyle geçen yıl Türkiye Rus turistlerini kaybetmişti. Ancak iki ülkenin arasının düzelmesi sonrası Rus turistler Türkiye'ye akmaya başaladı.
Geçen yaz Rusya ile Türkiye'nin arasının bozulması ve Türkiye'de sık sık terör saldırılarının meydana gelmesi nedeniyle turizmde sıkıntılı bir yaz olmuştu.
Ancak Türkiye ve Rusya arasındaki siyasi krizin bitmesi ile Rusya'dan gelen turist sayısında artış gözlenmeye başlandı. Rusya'dan gelen turist sayısı geçen yılın Şubat ayına göre yüzde 95,58'lik bir artış gösterdi.
Ama bu kez de Almanya ve Hollanda'dan gelen turist sayısında düşüş oldu. İki ülke arasında yaşanan siyasi gerilimler turist sayısını olumsuz etkiledi. Almanya'dan gelen turist sayısı yüzde 30 gerilerken, Hollanda'dan gelen turist sayısında ise yüzde 24,8 oranında düşüş yaşandı.
Türkiye'ye gelen turist sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,51 oranında azaldı. Bu dönemde gelen turist sayısı 1 milyon 159 bin 833 olarak açıklandı.
Ülkemize en fazla ziyaretçi Gürcistan'dan gelirken, onu İran takip etti. Türkiye'ye Şubat'ta gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 99,69'unu turistler, yüzde 0,31'ini günübirlikçiler oluşturdu.