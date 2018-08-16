Türkiye Temmuz Ayı Emlak Fiyatları

Türkiye emlak piyasasında olan kararsızlıklar temmuz ayında sürmeye devam ediyor

2017 yılı sonundan itibaren yavaşlayan ev satışları için yeni çözümler arayan emlak piyasası 2018’de istediği dengeyi bir türlü yakalayamıyor. Malzeme fiyatlarında olan artışlar ve Türk parasının değer kaybı ile fiyatlarda istediği indirimi yapamayan piyasa şu an için fiyat artırımı yapmamak için direniyor gibi görünüyor. Flatfy - uluslararası emlak arama motoru bu değişken piyasalar için oldukça verimli grafikler sunuyor. Bu grafikleri 35 ülkede sunan start-up girişimi Türkiye için 10 ilin emlak verilerini tabloya döküyor. En büyük 10 şehrin olduğu bu grafikler oldukça çarpıcı ve işe yarar bilgiler sunabiliyor. Yatırım düşünenler veya ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir kaynak olarak kullanılıyor.

tr.Flatfy.com tarafından hazırlanan Tabloda 2018 Temmuz ev fiyatları Türkiye genelinde gösteriliyor. Geçtiğimiz ayla ilgili ciddi benzerlik gösteren ev fiyatları satışları yükseltmek için fiyatlarda direniş göstermeye devam ediyor gibi duruyor. Genel olarak bakıldığında İstanbul ve ve diğer şehirlerde fiyatlar aynı gözükürken İzmir’de ufak bir artış olmuş durumda. Türkiye’nin en ucuz evlerini ise büyük şehirlerde Kayseri ve Ankara sunmaya devam ediyor. Kayseri’de genel olarak lüks evler hariç diğer evlerde oldukça uygun fiyatlar yakalanabiliyor. Şehrin gelişme potansiyeli ise burada yatırım yapmak isteyen birçok gayrimenkul zenginini çekiyor. Antalya’da Turizm sezonlarında sürekli olan artışlar ise 2018’in genelinde olduğu gibi temmuz ayında da durgunluk göstermeye devam ediyor.