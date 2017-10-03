Tütün ihracatı eylülde rekor kırdı!

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Eylül ayında 978 milyon 238 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. 2016 yılı Eylül ayında 893 milyon 418 bin dolar dövizi Türkiye’ye kazandıran Egeli İhracatçılar, 2016 yılı Eylül ayına göre ihracatlarını yüzde 9 geliştirdi

Egeli ihracatçılar, Eylül ayındaki yüzde 9 ihracat artış hızıyla Türkiye ihracat artış hızını da yakalamış oldu.



Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2017 yılı Ocak – Eylül döneminde kayda aldığı ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5’lik artışla 8 milyar 106 milyon dolardan, 8 milyar 494 milyon dolara yükseldi. Son 1 yıllık dönemde Egeli ihracatçıların ihracatı ise; yüzde 4’lük artışla 11 milyar 289 milyon dolara ulaştı.



Sanayi ürünleri ihracatı yüzde 8’lik artışla 463 milyon dolardan, 501 milyon dolara tırmanırken, Tarım ürünleri ihracatı yüzde 9’luk artışla 367 milyon dolardan 401 milyon dolara yükseldi. Madencilik sektörünün ihracatı ise yüzde 20’lik artışla 62 milyon dolardan 75 milyon dolara çıktı.



Eylül ayında; Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinden 9 tanesi, 2016 yılı Ağustos ayına göre ihracatını arttırırken, 3 tanesi geçen yılkı ihracat rakamlarını yakalayamadı.





Yeni rekortmen tütün sektörü oldu



Tütün ve tütün mamulleri sektörü, yüzde 77’lik ihracat artış hızıyla ihracatını 66 milyon dolardan, 117 milyon dolara çıkardı ve Eylül ayında ihracat rekortmeni oldu. 11 aydır ihracat rekorları kıran Zeytin ve zeytinyağı sektörünün ihracat rakamı Eylül ayında yatay bir seyir izledi ve 12 milyon 584 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Bu rakamla, zeytinyağı sektörünün 11 aylık rekor serisi sona erdi.





Hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 107 milyon dolar



Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Eylül ayında 107 milyon 749 bin dolarlık ihracat ile ikinci sırada yer almasına karşın, yıllık 1 milyar 231 milyon dolarlık ihracat tutarıyla açık ara zirvedeki yerini korudu.



Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 76 milyon 773 bin dolarlık ihracat ile zirvenin üçüncü basamağında yer alırken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ise; ihracatını yüzde 18’lik artışla 64 milyon dolardan 76 milyon dolara çıkardı. Birliğin, yıllık ihracatı ise 900 milyon dolara dayandı.





Madencilik sektöründen 75 milyon dolarlık ihracat



2017 yılında Çin ve Hindistan pazarında sağladığı ihracat artışlarıyla başarılı bir grafik ortaya koyan Ege Maden İhracatçıları Birliği Eylül ayında ihracatını yüzde 20 arttırdı ve 75 milyon 235 bin dolarlık dövizi ülkemize kazandırdı.



Rusya'dan gelen olumlu haberlerle geleceğe daha umutlu bakan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Eylül ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 arttırarak 66 milyon 885 bin dolara çıkardı.





Kuru incir ihracatı Ekim’e kaldı kuru meyve ihracatı yüzde 36 düştü



Ege Bölgesi’nin geleneksel ihraç ürünlerinden kuru incirin ilk ihraç tarihi bu yıl 11 Ekim 2017 tarihi olarak belirlenince Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin Eylül ayı ihracat rakamı yüzde 36’lık düşüş yaşadı ve 92 milyon dolardan 59 milyon dolara düştü. Çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru kayısı ortalama ihraç fiyatlarındaki gerileme de kuru meyve ihracatındaki düşüşü tetikledi.



Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ise; Eylül ayında ihracatta yüzde 3’lük gerileme yaşadı ve ihracatı 45 milyon dolardan 43 milyon dolara indi. İhracatta düşüş yaşayan bir diğer birlikte Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Eylül ayında yüzde 7'lik düşüşle 21 milyon 115 bin dolarlık ihracat yaptı.



Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Eylül ayında ihracatını bir önceki Eylül ayına göre yüzde 5 arttırdı ve 19 milyon 125 bin dolar döviz girdisi sağladı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise; Eylül ayında ülkemize 11 milyon 357 bin dolarlık döviz kazandırırken ihracatını 2016 yılı Eylül ayına göre yüzde 22 geliştirdi.





Egeli ihracatçılar İspanya, Yunanistan ve Çin’e ihracatını yüzde 50’den fazla arttırdı



Ege İhracatçı Birlikleri, 2017 yılı Eylül ayında 174 ülkeye ihracat yaparken Almanya 108 milyon 376 bin dolarlık tutarla ilk sıradaki yerini korudu. Almanya’yı 91 milyon dolarlık ihracatla Amerika Birleşik Devletleri ve 64 milyon dolarlık tutarla İspanya takip etti.



Egeli ihracatçılar, İspanya’ya ihracatlarını 2016 yılı Eylül ayına göre yüzde 52 oranında arttırırken, Çin’e Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin ihracatı yüzde 51’lik artışla 16 milyon dolardan 25 milyon dolara, Yunanistan’a yaptıkları ihracat ise; yüzde 58’lik artışla 11 milyon dolardan 18 milyon dolara çıktı.



Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin Eylül ayında Belçika’ya yaptığı ihracat 2016 yılı Eylül ayına göre yüzde 98’lik artışla 20.4 milyon dolardan, 40.4 milyon dolara çıkarken, Rusya’ya ihracat ise yüzde 107’lik artışla 8 milyon dolardan 16 milyon dolara çıktı. Egeli ihracatçılar, Bulgaristan’a yüzde 148’lik ihracat artışı yakaladı ve 17 milyon doları ülkemize kazandırdı.





Ünlütürk; "Tarım ürünleri ihracatındaki artış sevindirici"



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Ege Bölgesi’nde sanayi ve madencilik sektörlerinin ihracatının 2017 yılında istikrarlı bir şekilde arttığını, tarım ürünleri ihracatının ise aynı başarıyı yakalayamadığını, Eylül ayında tarım ürünleri ihracatının da yüzde 9 artış göstermesinin sevindirici olduğunu söyledi.



Tarım ürünleri ihracatının da artışının istikrarlı olması halinde Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2017 yılını 11.5-12 milyar dolar aralığında tamamlayabileceği bilgisini paylaşan Ünlütürk, “İhracat rakamlarındaki bu artış, ihracatın 2017 yılının ilk yarısında büyüme rakamlarına sağladığı olumlu katkının 2017 yılının ikinci yarısında da devam edeceğinin göstergesi. İhracattaki bu başarılı grafik sonrasında Orta Vadeli Programda 153.3 milyar dolardan 156.5 milyar dolara yukarı yönlü revize edilmesi de biz ihracatçılar açısından gurur kaynağı. Bu hedefi tutturmak için yılın geride kalan 3 ayında yoğun bir çalışma temposu içinde olacağız” diye konuştu.