Tütün üreticileri ile ihracatçılar işbirliği yapacak

Tarım ürünlerinde Türkiye’ye fındıktan sonra en fazla döviz kazandıran tütün sektöründe son yıllarda üretimde görülen düşüşü durdurmak ve üretimi arttırmak için tütün üreticileri ve ihracatçıları işbirliği yapacak

Ege İhracatçı Birlikleri’nde bir araya gelen Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu ve Tütün Üreticileri Birliği, ziraat odaları ve ilgili belediye başkanlıklarından oluşan heyet, tütün ve tütün ürünleriyle görülen sorunları masaya yatırdı. Taraflar, tütün üretimini artırmak için güçlerini birleştirme kararı aldı. Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye’de 55 bin üreticinin 62 bin ton tütün üretimi yaptığını, tütün üreticilerinin sorunlarına çözüm bulmak, tütündeki kaçakçılığı önlemek amacıyla ilgili Bakanlıklar ile görüşmelerin ortaklaşa gerçekleştirilmesi konusunda prensip kararı aldıklarını dile getirdi. Tütün sektöründe üretici birliğinin güçlü bir yapılanma olarak faaliyet göstermesinin sektör açısından çok önemli olduğunu, üretimin artmasının ihracata da olumlu etkisi olacağını belirten Özgener, şöyle dedi:



"Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu’ndan bir komite oluşturarak üretici birlikleri ile güç birliği yapacağız, sorunların tek bir ağızdan dile getirilmesine zemin hazırlayacağız. Son yıllarda düşüşe geçen tütün üretiminin arttırılmasını amaçlıyoruz. İhracatımız açısından tütün üretiminin devamlılığını sağlamamız gerekiyor. 2016 yılında tütün ve tütün mamullerinden Türkiye’ye 1 milyar 10 milyon dolar döviz kazandırdık. Üretimi arttırabildiğimiz takdirde ihracatımızı daha da üst seviyelere çıkarmak mümkün."



"TÜTÜN SEKTÖRÜ İHRACATINI EN FAZLA ARTTIRAN TARIM SEKTÖRÜ"



Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinden tütün ve tütün mamulleri 2016 yılında ihracatını en fazla arttıran sektörlerin başında yer aldı. 2015 yılında 918 milyon dolar ihracat yapan Tütün sektörü, 2016 yılında ihracatını yüzde 10 arttırarak 1 milyar 10 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı ve tarım sektörleri arasında ihracat artış rekortmeni oldu. Tütün sektörünün 2016 yılı ihracatında; tütün mamulleri 652 milyon dolar olurken, yaprak tütün ihracatı 358 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Yaprak tütün ihracatında 150 milyon 136 bin dolar ile ABD ilk sırada yer alırken, tütün mamulleri ihracatında ise; İran 149 milyon 63 bin dolarla lider ülke oldu. 2016 yılında Türkiye’nin ihraç ettiği 652 milyon dolarlık sigaranın 501 milyon dolarlık kısmı Ortadoğu ülkelerine yapıldı.





