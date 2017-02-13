Twitter'dan açıkladılar: Otogaz'da indirim bekliyoruz

PÜİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Otogazda 14 Şubat 2017 tarihinden geçerli olmak üzere litrede 4 kuruş indirim beklenmektedir. Benzin ve motorin fiyatlarında ise 13 Şubat 2017-14 Şubat 2017 tarihleri arasında bir değişiklik beklenmemektedir" denildi.
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