Üç çocuğu olana, vergide yüzde 10 indirim!

Bakanlar Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “En az 3 çocuk yapın” tavsiyesine vergi desteği çıktı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Üçüncü çocuğa yüzde 5 olan vergi indirimi dilimini 10’a çıkaracağız” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık gündeme getirdiği "üç çocuk" projesine vergi desteği geliyor. Üçüncü çocuğa yüzde 5 olan vergi indirimi 10'a çıkacak. Engelliler içinse "18 yaşa kadar çocuk sayılma" kuralı kalkacak. Engelli ailelerine ömür boyu vergi indirimi uygulanacak. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda Maliye Bakanı Naci Ağbal, Meclis'te bekleyen Gelir Vergisi Kanun Tasarısı ile ilgili bilgi verdi. Ağbal, Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi yasa tasarılarını birleştirecek şekilde yeni bir çalışma yapıldığını söyledi.



Sabah'ın haberine göre Bakan Ağbal, yaptıkları çalışmayı anlatırken devreye giren Yıldırım, "Burada vatandaşın faydası ne? Yasa çıktığında vatandaş ne kazanacak? Biliyorsunuz çıkaracağımız yasalarda öncelik vatandaşa yönelik olacak" dedi. Ağbal da bunun üzerine düzenlemenin ekonomik gelişmeye katkı sağlayacak, yatırımları artıracak, üretim ve istihdamı destekleyecek adımlar bulunduğunu belirtti. Maliye Bakanı Ağbal, vatandaşın hayatına dokunacak çalışmalara üç çocuk ve engellilere yönelik düzenlemeyi örnek gösterdi. Buna göre üç çocuğu olanlara uygulanan gelir vergisi indirimi 10'a çıkarılacak. Böylece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "üç çocuk" projesine de destek verilmiş olacak.



ENGELLİYE ÖMÜR BOYU DESTEK

Yasalara göre engelliler de 18 yaşına kadar çocuk sayılıyor. Üniversiteye devam edenlerde 25 yaşa çıkıyor. Düzenlemeyle engelli çocuklar için yaş sınırı kaldırılacak. Aileler de gelir vergisi indirimlerinden ömür boyu yararlanacak.