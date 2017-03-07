Ucuz Uçak Bileti Satın Almanın İncelikleri

Öyle durumlar içerisinde kalıyoruz ki her zaman direkt olarak biletimizi satın alamıyoruz. Ama bilet fiyatlarının da sabit olmadığını görünce mevcut fiyatı kaçırmamak için çeşitli yollara başvuruyoruz. İşte tam bu noktada rezervasyon devreye giriyor. Rezervasyon, örneğin Bodrum Uçak Bileti fiyatı için belirli bir süre için yer tutmayı ifade eder. Birden fazla sebepten dolayı rezervasyon yapabilirsiniz. O an bileti alacak paranız olmayabilir, danışmanız gereken kişileri beklemeniz gerekebilir ya da yurt dışına bilet alacaksınız ama vize çıkmasını bekliyor olabilirsiniz. Görüldüğü gibi rezervasyon çok önemli bir yere sahiptir. Hatta bir iki tane daha uzak görülen örnekler verelim, bazen vize çıkması için bilet rezervasyonu istenebiliyor ya da bir kurumdan çıkış izni için uçak biletinin rezervasyonu istenebilmektedir.
Peki ucuz uçak bileti mekanizması nasıl çalışır?
Rezervasyon internet, çağrı merkezi ya da acente üzerinden yapılabilir. Yolcular rezervasyonu yaptıkları zamana ait bilet fiyatından sabitlenir. Adana Uçak bileti fiyatları sınıf sınıf değişmektedir. Her sınıf farklı bir fiyat aralığındadır. Bilet rezervasyonu yapacağınız koltuk sayısı da bu sınıflarla sınırlıdır. Her sınıfa ait olan biletler kadar rezervasyon yapabilirsiniz. Ayrıca bir başkası adına da rezervasyon oluşturabilirsiniz. Yani biletinizi ne kadar erken alırsanız ucuz sınıflardan yararlanabilirsiniz.
Rezervasyon, aynı zamanda bir ön kayıt niteliği taşımaktadır. Bu sebeple rezervasyon yapacak yolcular bilgilerini eksiksiz doldurması gerekmektedir. Ucuz uçak bileti almak amacı ile farklı bir isimle ya da rastgele tuşlama yapılarak kaydolan bilgilerin hiçbir getirisi olmayacaktır. Yapmış olduğunuz rezervasyonlar üzerinde isim değişikliği olmamaktadır. İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası gibi bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Neden bu şekilde olduğunu açıklayalım; bazı kişiler ve ya kurumlar bu durumu diğer yolcuların aleyhine kullanabilirler. Kısaca rezervasyon çalışması bu şekilde ilerlemektedir.
Rezervasyon süresi ne kadar oluyor?
Asıl sorulması gereken sorulardan bir tanesi budur. Bu soruya kesin çizgilerle yanıt vermek ne yazık ki mümkün değildir. Tek söyleyebileceğimiz uçağın kalktığı ana kadar rezervasyon yapmak mümkün değildir. Ankara uçak bileti rezervasyon süreleri sistem tarafından otomatik olarak belirlenmektedir. Ve her firma rezervasyon süresini iç hatlar ve dış hatlar için farklı olarak belirlemektedir. Pegasus hava yolları iç hatlar için 1 saat rezervasyon süresi verirken, dış hatlarda daha uzun süreler tanımaktadır yolculara. Türk hava yolları, Atlas Jet ya da Onur Air gibi firmalarda ise sistemin belirlediği süreler değişmektedir. Uçuşun zamanı yakınsa birkaç gün ya da daha aşağı bir süre verilecektir, çok ileri tarihli biletlerde ise 1hafta ile 1 ay arasında bir bilet alma süresi uygulanmaktadır. Ayrıca çoğu firmada küçük bir ücret ödeyerek rezervasyon sürenizi de uzatabiliyorsunuz. Ucuz uçak bileti almak için uygun fiyatlarla almış olduğunuz bilet rezervasyonu düşmeden biletinizi satın almanız faydalı olacaktır.