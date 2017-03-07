Ucuz Uçak Bileti Satın Almanın İncelikleri

Uçak biletlerini satın almak artık daha da kolaylaştı. İnternet sayfaları, mobil uygulamalar, acenteler, hava limanı ofisleri ve çağrı merkezleri derken bilet alabileceğimiz kanalların sayısı da arttı.

Öyle durumlar içerisinde kalıyoruz ki her zaman direkt olarak biletimizi satın alamıyoruz. Ama bilet fiyatlarının da sabit olmadığını görünce mevcut fiyatı kaçırmamak için çeşitli yollara başvuruyoruz. İşte tam bu noktada rezervasyon devreye giriyor. Rezervasyon, örneğin Bodrum Uçak Bileti fiyatı için belirli bir süre için yer tutmayı ifade eder. Birden fazla sebepten dolayı rezervasyon yapabilirsiniz. O an bileti alacak paranız olmayabilir, danışmanız gereken kişileri beklemeniz gerekebilir ya da yurt dışına bilet alacaksınız ama vize çıkmasını bekliyor olabilirsiniz. Görüldüğü gibi rezervasyon çok önemli bir yere sahiptir. Hatta bir iki tane daha uzak görülen örnekler verelim, bazen vize çıkması için bilet rezervasyonu istenebiliyor ya da bir kurumdan çıkış izni için uçak biletinin rezervasyonu istenebilmektedir.

Peki ucuz uçak bileti mekanizması nasıl çalışır?

Rezervasyon internet, çağrı merkezi ya da acente üzerinden yapılabilir. Yolcular rezervasyonu yaptıkları zamana ait bilet fiyatından sabitlenir. Adana Uçak bileti fiyatları sınıf sınıf değişmektedir. Her sınıf farklı bir fiyat aralığındadır. Bilet rezervasyonu yapacağınız koltuk sayısı da bu sınıflarla sınırlıdır. Her sınıfa ait olan biletler kadar rezervasyon yapabilirsiniz. Ayrıca bir başkası adına da rezervasyon oluşturabilirsiniz. Yani biletinizi ne kadar erken alırsanız ucuz sınıflardan yararlanabilirsiniz.

Rezervasyon, aynı zamanda bir ön kayıt niteliği taşımaktadır. Bu sebeple rezervasyon yapacak yolcular bilgilerini eksiksiz doldurması gerekmektedir. Ucuz uçak bileti almak amacı ile farklı bir isimle ya da rastgele tuşlama yapılarak kaydolan bilgilerin hiçbir getirisi olmayacaktır. Yapmış olduğunuz rezervasyonlar üzerinde isim değişikliği olmamaktadır. İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası gibi bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Neden bu şekilde olduğunu açıklayalım; bazı kişiler ve ya kurumlar bu durumu diğer yolcuların aleyhine kullanabilirler. Kısaca rezervasyon çalışması bu şekilde ilerlemektedir.

Rezervasyon süresi ne kadar oluyor?