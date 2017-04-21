Ucuz ve Güvenilir Alışveriş Merkezi www.paykasa.me

Paykasa kart ile alışverişin sizlere sağlamış olduğu avantajlar
PAYKASA Kimlik bilgisi gerektirmez.
Paykasa kartınızın çalınma gibi bir ihtimali yoktur.
Kredi kartlarına nazaran yapmış olduğunuz alışverişlerde daha çok hediye bonus kazanmanızı sağlar.
Paykasa kart için banka aramanıza gerek yoktur online satılan bir karttır.
Paykasa dünya da en çok tercih edilen sanal ödeme yöntemidir.
Bizler www.paykasa.me sitesi olarak sizlere 6 yılı aşkındır bilişim sektöründe hizmet sağlamaktayız.Game pin satışları ile birlikte teknoloji hizmetleri veren firmamız sizlere daima uygun fiyat garantisi vermektedir.Uzman ve deneyimli satış ekibimiz sizlere 7/24 Paykasa kart satışı hizmetleri sağlamaktadır.Firmamızdan Paykasa kart alımı maximum 1 dakika gibi kısa süre içerisinde sayapabilirsiniz.
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