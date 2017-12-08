Ukraynalılar artık İzmir’i tercih ediyor

İzmir Ticaret Odası’nı (İTO) ziyaret eden Ukrayna Donetsk Ticaret ve Sanayi Odası’nın Başkan Yardımcısı Anufriiev Maksym, ‘İTO sayesinde, Ukraynalılar İzmir’i tanıdı ve İzmir’i Antalya ile İstanbul’dan daha çok sevmeye başladı. Ukraynalı işadamları hem tatil hem iş için artık İzmir’e gelecek’ dedi

İzmir Ticaret Odası ile ‘kardeş oda’ olan Ukrayna Donetsk Ticaret ve Sanayi Odası’nın Başkan Yardımcısı Anufriiev Maksym ve beraberindeki heyet, İzmir Ticaret Odası (İTO) Başkanı Ekrem Demirtaş’ı makamında ziyaret etti. İki ülke ilişkilerinin konuşulduğu toplantıda konuşan İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, aynı zamanda Travel Turkey İzmir Fuarı için de İzmir’de bulunan heyete İzmir’le ilgili bilgi verdi. İzmir’in bir hoşgörü kenti olduğunu ve yüzyıllarca çeşitli toplumların bir arada yaşadığını belirten Demirtaş, ‘İzmir, Türkiye’nin batıya en yakın kenti. İnsanları son derece misafirperver. Rahat ve yaşanacak bir şehir İzmir. Umarım bundan sonra tekrar gelirsiniz’ dedi.



‘İzmir’e direkt uçuş olabilir’

Turizm ve ticaret gelişecek

Ukraynalıların tercihi İzmir

İTO’nun 133 yaşında, 80 bin üyesi olduğunu ve turizmci üyelerin sayısının ise 2 bine yakın olduğunu dile getiren Demirtaş, ‘50 bini aşkın turizme hizmet veren otel yatağımız var. Tesislerimizin kalitesi ve hizmet kalitesi tartışılmaz derecede iyi. İnşallah daha çok Ukraynalı turisti burada misafir ederiz. Çok sayıda Ukraynalı gelebilir ise charter seferleri direkt İzmir’e inebilir. Şu anda Adnan Menderes Havalimanı’ndan Avrupa’nın 50 şehrine sefer var. Yaz aylarında bu daha da fazla. Havalimanında yıllık 6 milyon yolcu ağırlıyoruz. Kapasitesi ise 25 milyon’ diye konuştu.Ukrayna’nın Türkiye’nin komşu ülkesi olarak, bu coğrafyanın büyük ve güçlü ülkelerinden birisi olduğunu ifade eden Demirtaş, şöyle devam etti: Ukrayna serbest piyasa ekonomisine geçtiğinden bu yana çok ciddi gelişim gösterdi. İzmir ile olan ilişki 2001 yılında gelen Donetsk heyeti ile oluştu. Bugün biraz daha tazelendi aramızdaki anlaşma. Bundan sonra biz Donetsk’e gideceğiz, aramızdaki turizm ve ticaret daha da gelişecek.İzmir Ticaret Odası’na yaptıkları ziyaret ile iki tarafın ilişkilerinde yeni sayfa açtıklarını düşündüklerini belirten Ukrayna Donetsk Ticaret ve Sanayi Odası’nın Başkan Yardımcısı Anufriiev Maksym ise yaptığı konuşmada, ‘Davetiniz için teşekkür ediyorum. Çok memnun kaldım. Ticaret odası üyelerimizi ve bizi İzmir’e açacaklar. Bugüne kadar İzmir ve sakinlerini kimse bilmiyordu. İTO sayesinde, Ukraynalılar İzmir’i tanıdı. İzmir’i Antalya’dan ve İstanbul’dan daha çok sevmeye başladılar. Sizin sayenizde işadamları hem tatil hem iş için artık İzmir’e gelecekler’ dedi.