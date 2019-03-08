Ülke kalkınmasında kadın istihdamı çok önemli

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için farklı sektörlerden iş kadınları günün önemi ve ülkemizdeki kadınların daha iyi bir konuma gelebilmesiyle ilgili görüşlerini açıkladı.

Günümüzde yaşanan kadın cinayetleri, çocuk evlilikleri ve kız çocuklarının eğitimi gibi konulara dikkat çeken iş kadınları bu konuda toplumun her kesimini daha duyarlı olmaya çağırdı. Kadın ve erkek eşitliğinin de önemine dikkat çekilen mesajlarda, ülkenin kalkınması ve ekonomik gelişiminde kadın istihdamının büyük önem taşıdığının altı çizildi.

Aşamayacağımız hiç bir engel yok

KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Senem Kılıç:

Bir ülkenin ve toplumun gelişmişliğinin kriterlerinin başında kadın - erkek eşitliği ile kadınların sosyal ve ekonomik hayatta üstlendikleri rol gelmekte. Her ne kadar Türk kadınları olarak ciddi adımlar atıp önemli başarılar elde etsek de daha yapmamız gereken çok şey bulunuyor. Elbette Türk kadınları olarak önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e büyük bir minnet borcumuz var. Bize armağan edilen Cumhuriyetimiz'in yılmaz bekçileri olarak her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Gerek iş yaşamında gerekse de sivil toplum örgütlerinde sistematik bir şekilde başarının ve kalitenin artırılması için çalışıyoruz. Kadın iş gücünün ise bu başarının olmazsa olmaz bir unsuru olduğunu vurgulamak isterim. Sosyal ve ekonomik dünyada kadınımızın daha çok yer bulması dileğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. Unutmayalım ki; Türk kadınları olarak çalışınca aşamayacağımız hiç bir zorluk yok.

Toplumun çimentosu

Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan:

Kadın haklarını ve emeğimizin karşılığını eşit şekilde alabilmeyi savunduğumuz bu anlamlı günde, bu dünyada var olabilmek, var edebilmek için büyük emek sarf eden tüm kadınları gönülden kutluyorum. Kadın toplumun çimentosu, temel taşı. Kadının eğitiminden başlayarak, sosyal ve iş hayatındaki gelişimleri, kendilerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine inanmaları için çalışan pek çok sivil toplum yapılanmasının içindeyim. Çünkü inanıyorum ki; kadın eğitilmeli, eğitimli kadın çocuğunu da doğru büyütür. Kadınların çalışma hayatına katılımını ve yöneticilik kabiliyetlerini geliştirebilmeleri için mentorluk çalışmaları yürütüyorum. Özellikle Türkiye gibi yönetim kurullarında kadın varlığının bu kadar düşük olduğu bir ülkede, önce kadına başarılı olabileceğinin anlatılması, inandırılması gerektiğini düşünüyorum. Kadının yöneticiliğinin alt yapısını hazırlayan Tanrı vergisi hasletleri olduğuna inanıyorum. Sabrı, dikkati, öğreticilik yanları, teşvik etme yetenekleri, yeni fikirleri dinleme özellikleri, gözlem yetenekleri ve eğlenceli yanları dikkat ederseniz çok kadının ortak noktası.

Yasal düzenleme ihtiyacı

Kadın iş gücüyle desteklenen her plan ve strateji başarıyı aralayan önemli adımlardan biridir. Biz de Erkunt Traktör olarak bu başarı kapılarını aralamak için % 25'lik kadın mavi yaka istihdamımızı % 50'a çıkarmayı hedefliyoruz. Ama esas üzerinde durulması gereken ülkemizde kadın istihdamını arttırmak için oluşturulmuş ama fiiliyatta kadın istihdamının önüne geçen kanun maddeleri. Bunun için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, bir kez daha titizlikle bu yasal düzenlemeleri gözden geçirmesi ve gerekli düzeltmeleri yapması gerektiğini düşünüyorum.

Başarı artıyor

Çamlaraltı Koleji Genel Müdürü Gülçağ Gençer:

Kadınların yalnız bir gün değil her gün hatırlanması gereken ülkemizde, gerek özel yaşamda gerekse de iş hayatında kadınların önemi her geçen gün artıyor. Ülkemizin ekonomik anlamda ileriye gidebilmesi için kadın iş gücünün vazgeçilmez olduğu su götürmez bir gerçek. Titiz ve disiplinli çalışan Türk kadını, görev aldığı kurum ve kuruluşlarda başarılı işlere imza atıyor. Özellikle üst düzey yöneticilik pozisyonunda kadınların sayısının arttığını görüyoruz. Bunda kadınların azimli, prensip sahibi olması ve işini layıkıyla yapmasının rolü büyük. Ben de eğitimci bir ailenin ferdi olarak kız çocuklarımızın geleceğe güvenle bakabilmelerinin ve özgür birer birey olabilmelerinin ilk ve en önemli koşulu iyi eğitim almalarından geçtiğini düşünüyorum.

Kadınları anlayabilmek

Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Yüceer:

Kadınların, erkeklerle eşit olarak toplumda yer almaları yaşamın her döneminde güncelliğini koruyan konu olmaya devam ediyor. 'Elinin hamuru ile erkek işine karışma' tabiri geçmişte kalalı, kadınlar elinin hamuruyla erkek işine bulaşalı çok oldu. Sosyal rol dağılımının yeninden düzenlenmesi ile kadınlar bilim, siyaset, eğitim ve birçok alanda varlık göstermeye devam edecek. Belki de, insanlık tarihi boyunca toplum baskısı, erkek egemen anlayışı ile ne büyük bilim kadınlarından mahrum olduk. Bilim adamları kelimesinin yerini bilim insanlarına bırakması sözcük dağarcığımızda ayrıntı olarak kalmamalı. "Sen kızsın, kızlar okumaz" diyen ailelerde büyüyen kadınlarımız şimdi bilgisayar ve elektrik elektronik mühendisliği eğitimi görüyor. Ne kadar çok disiplinle ilgileniyorsanız beyniniz renkleniyor. Yaşamın her dalında çözümün bir parçası olan kadınların nöronlarının renkliliğini düşünebiliyor musunuz? Dünyayı değiştiren yenilikleri bilim yapacak ve bu alanda erkek egemenliğinin arasında çok renkli nöronlara sahip kadınların yer alması olmazsa olmazdır.