Uluslararası Taşınma Hizmetleri

Hem Türkiye'ye hem de Türkiye üzerinden başka bir ülkeye taşınma işlemini gerçekleştirmek isteyen kişilerin aradığı adres olarak Bafa Group tercih edilebilir.

1997 senesinde faaliyete geçmiş olan Bafa Group, uluslararası ev taşıma hizmetlerini müşterilerine en iyi şekilde sunar. Hem Türkiye'ye hem de Türkiye üzerinden başka bir ülkeye taşınma işlemini gerçekleştirmek isteyen kişilerin aradığı adres olarak Bafa Group tercih edilebilir. Sektörün önde gelen firmalarından bir tanesi olarak, müşteri taleplerini en ince ayrıntısına kadar yerine getiren bir anlayışa sahiptir. Uygun taşıma senaryoları projelendirilerek müşteriye sunulur ve müşteri tarafından istenen taşıma biçimi uygulanır.

Uluslararası Taşıma

Uluslararası alanda taşıma hizmetleri sunan Bafa Group; eşya paketlemesi, gümrük işlemleri, depolama işlemleri, nakliye işlemleri, teslimat ve diğer bütün hizmetleri bünyesinde bulundurur. Uluslararası nakliyat alanında öncü bir firma olarak siz de Bafa Group'u tercih edebilirsiniz. Firma tarafından verilen hizmetlerden bir tanesi olan uluslararası taşıma, C3 belgesi ile yetkilendirilmiş olarak müşterilerin hizmetine sunulur. Ev eşyalarının adreste profesyonel bir ekip tarafından paketlenmesi gibi hizmetler söz konusudur.

Gümrük İşlemleri

Uluslararası alanda ev taşımacılığı yaparken gümrükteki geçiş sırasında bazı sorunlar yaşanabilir. Bu sorunların yaşanmaması için gerekli önlemi alan Bafa Group çalışanları, gümrük işlemlerinde oldukça titiz davranırlar. Ev taşıma sürecinin en önemli unsurlarından bir tanesi olan gümrük işlemleri, gerekli olan evrakların taşınma işlemi başlamadan önce hazırlanması ile tamamlanmış olur. Uluslararası evden eve taşımacılık için siz de Bafa Group firması ile iletişime geçebilir, hizmetler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Diğer Hizmetler

Bafa Group firmasının sunduğu hizmet seçenekleri birden farklı alanı kapsamakla beraber, müşterilerin alabilecekleri birçok taşımacılık hizmeti bulunur. Uluslararası taşımacılık alanında önce bir firma olmasının yanı sıra ofis taşımacılığı ve evcil hayvan taşımacılığı da yapan Bafa Group, bu konuda da titiz bir çalışma prensibine sahiptir.