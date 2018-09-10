Un ihracatında sınırlama savaş habercisi mi?

İzmir Ticaret Borsası Hububat Mamulleri Toptan Ticareti Meslek Komitesi Başkanı Nihat Sağır, una gelen ihracat sınırlamasının yurt içini biraz rahatlatacağını ama ihracata ihtiyacı olan bir ülke olduğumuzdan olumsuz etkileneceğimizi belirterek, "Ekmeklik un fiyatları Haziran ayında, yani hasat başladığı dönemde 70 TL idi. Şu an 95-105 TL arasında. İhracata sınırlama getirilmesi ithal buğdayın önünü kapatmayı amaçlıyor olabilir. Savaş beklentisi olabilir mi? Elimizde buğday un tutalım mantığı ile mi hareket ediliyor? aklıma bunlar geliyor ve endişeleniyorum" şeklinde konuştu

Gamze Geçer- Un fiyatlarındaki fahiş artış sonrası un ihracatına sınırlama getirildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde yurtiçi un fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı, İhracat Rejimi Kararı'nda değişiklik yapılarak dahilde işleme rejimi dışındaki un ihracatında düzenlemeye gidildiği belirtildi. Açıklamada, "Sınırlama getirilen un ihracatının payı, ülkemizin toplam un ihracatının yaklaşık yüzde 1'ini oluşturmaktadır" denildi. Düzenlemenin temel amacının yurtiçi un fiyatlarında istikrarı sağlamak, tüketiciyi korumak ve spekülasyonun önüne geçmek olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Bahse konu düzenleme geçici olup, fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirilecektir" denildi.

'Dövizle birlikte bu artışın devamı gelecektir' diyen Sağır, Ege bölgesinde buğday sıkıntısı yaşandığına ve ithal kökenli gelen ürünlerin dövize bağlı olarak fiyatta artış yaşatacağına vurgu yaptı. Hasat zamanı buğdayın 95 kuruş iken şimdi 1.60'tan işlem gördüğüne de özellikle değindi.

'Ekmeğe zam olmaması temel sorun'

Sağır konuşmasına şu şekilde devam etti: Uncular temel fiyatı una yansıttılar yansıtmasına ama ekmekte herhangi bir değişim olmadı. Ekmekte fiyat tarifesini eskiden esnaf birlikleri veriyordu. Şimdi Bakanlık onayıyla fiyat tarifesi çıkıyor. Bakanlık onayı ile olunca, bu sefer ekmeğin fiyatına kaçınılmaz olarak yükselme yapılamıyor. En son zam 2017 Mayıs ayında yaşandı. Peki 1,5 senede maliyet hesabı nasıl karşılanacak? Fırıncı şu an bu un artışını cebinden karşılıyor. Çok korkunç zarar ediyor. Yarın bu ekmekte krize sebep olabilir. Fırınlar teker teker satılık hale geldiler. Bütün gelirinizde geçiş serbest ama ekmekte, Bakanlık onayı gerekiyor. Tüm ürünlere, ambalajından ununa kadar zam gelirken ekmeğe zam yok. Göğüs gerilebilecek bir durumda da değil. O yüzden de orada fiyat geçişi kaçınılmaz.

Yufkalık unların fiyatının 175 TL olduğuna değinen Sağır, "Onlar önceden 95-100 TL arasındaydı. Ondaki artışın sebebi de şu, Türkiye'deki buğdayların niteliği o unları üretmeye yetmiyor. O yüzden ithal buğday kullanılıyor. İthal buğdaylarda dolara bağlı olunca o rakamda oynama haliyle çok daha fazla oluyor" dedi.

Bakanlık'tan açıklama

50 kilogramlık unun fiyatı 75 TL'den 95 TL'ye çıkıp yüzde 26.6 zamlanınca, Ticaret Bakanlığı'ndan müdahale geldi. Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Son dönemde yurtiçi un fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı, bakanlığımızca İhracat Rejimi Kararında değişiklik yapılarak Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışındaki un ihracatına yeni düzenleme getirilmiştir. Bu kapsamda Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışında gerçekleşen un ihracatımıza sınırlama getirilmiştir. Sınırlama getirilen un ihracatının payı, ülkemizin toplam un ihracatının yaklaşık yüzde 1'ini oluşturmaktadır. Düzenlemenin temel amacı yurtiçi un fiyatlarında istikrarı sağlamak, tüketicimizi korumak ve spekülasyonun önüne geçmektir. Bahse konu düzenleme geçici olup, fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirilecektir" ifadeleri yer aldı.