Ünlü otobüs firması da konkordato istedi

Yaklaşık 50 yıldır hizmet veren Pamukkale Turizm, konkordato talebinde bulundu...

Konu ile ilgili Pamukkale Turizm Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada ise “Seferlerimizde hiçbir değişiklik olmayıp, normal seyrinde devam edecektir” denildi.

Açıklamanın devamında ise şöyle denildi:

"Pamukkale Turizm olarak 56 yıl önce sizleri Denizli’de Bababalım ailesi tarafından kurulduk. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartların yarattığı olumsuzluklar sonucu borçlarımızı yapılandırmak zorunlu hale geldi. Bu kısa yapılandırma ve planlama sürecinde amacımız, 3.500 çalışanımız, aileleri, iş ortaklarımız, yolcularımızdan oluşan tüm Pamukkale Turizm ailesinin haklarını korumak ve yolumuza çok daha sağlam adımlarla devam etmektir.

Seferlerimizde hiçbir değişiklik olmayıp, normal seyrinde devam edecektir. Ülke ekonomimize istihdam sağlamayı ve yolcularımızı sevdiklerine ulaştırmayı aynı sorumluluk bilinci ile sürdüreceğiz. Sevgi ve güven ile yıllardır bizi tercih eden, 7’den 70’e tüm yolcularımızın bu geçici süreçte de bizleri yalnız bırakmayacaklarına inancımız tamdır."