Ünlü şirket İzmir'e yine AAA verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in verdiği en yüksek not olan AAA'yı korudu. Başkan Kocaoğlu, kredibilitesi en yüksek kurumlar arasına girmenin, yabancı yatrımcılar için net bir 'İzmir'e güvenle yatırım yapabilirsiniz' mesajı taşıdığını söyledi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım yapılabilir seviyesindeki en üst basamak olan 'AAA' ulusal derecelendirme notunu bir kez daha onayladı.

Fitch Ratings, ilk 8 aylık verileri de dikkate alarak incelediği 2017 İzmir raporunda, yüksek sermaye harcamalarına dikkat çekilerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2017-2019 yılları arasında yüzde 50'lerin üstünde güçlü faaliyet marjları sergileyeceği ve bunun da mevcut derecelendirme notlarını destekleyeceğinin öngörüldüğü ifade edildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sağlam likidite seviyelerine sahip olduğu belirtilen raporda, sermaye harcamalarında gerçekleşecek önemli artışların borçlanmayı artırmasının beklendiği ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sağlıklı faaliyet dengesinin borçlanmayı rahatlıkla karşılayacağı ifade edildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçmişten bu yana disiplinli harcama politikasına sahip olduğuna dikkat çekilen Fitch raporunda, İzmir'in güçlü yatırım profilini gerçekleştirme konusunda sağlam geçmiş performans sergilediği ifadesi de göze çarptı.



Kötü senaryolara karşı güçlü



Kredi derecelendirme notları değerlendirmesine göre İzmir'in ulusal kredi notunun yer aldığı 'AAA' kategorisi, temerrüt riskinin en düşük olduğu ve finansal yükümlülükleri yerine getirmede en yüksek kapasiteyi temsil ediyor. Bu kapasitenin öngörülebilir olumsuzluklardan etkilenme ihtimali ise son derece düşük.



Fitch Ratings, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu 'BB+' ve uzun vadeli yerel para cinsinden kredi notunu ise 'BBB-' olarak teyit etti. Ülke notundan daha yüksek not verilmediği bu kriterde görünümler durağan olara belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi derecelendirme notu ile ülke Hazinesi'nin notu aynı.





"Sıfırcı Hoca" da en yüksek notu vermişti



Piyasaların "Sıfırcı Hoca" olarak bildiği uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de geçtiğimiz yıl İzmir Büyükşehir'in ulusal notunu en yüksek not olan "Aaa"ya yükseltmişti. Bu not, aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İsviçre'nin bulunduğu çok az sayıdaki ülkenin sahip olduğu en yüksek kredi notu olarak biliniyor.



Başkan ne dedi?



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kredibilitesi en yüksek kurumlar arasına girmenin, yabancı yatırımcılar için net bir 'İzmir'e güvenle yatırım yapabilirsiniz' mesajı taşıdığını belirterek, "En yüksek notu kazanmak kadar koruyabilmek de çok önemli. Bugüne kadar attığımız adımların sağlamlığını göstererek zirvede kalmak adına çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Uyguladığımız programlar çerçevesinde kamu maliyesinde güçlü duruşumuzu tavizsiz bir şekilde sürdüreceğiz. Kaynakları etkin, verimli ve yerinde kullanmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.