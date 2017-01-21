Ünlütürk: Birlik olarak, ihracatçıya tavsiyede bulunamıyoruz

Kurda aşırı hareketlilik ihracatçıyı zor durumda bırakıyor. Ege İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünlütürk, üyelerine birlik olarak tavsiyde bulunamadıklarını, belirsiz bir dönem içinden geçtiklerini söyledi

Kurda aşırı hareketlilik ihracatçı çevreler tarafından ağır bir şekilde hissediliyor. Kurun yüksek dalgalı bir seyir izlemesi ihracatçı uzun vadeli anlaşma ve hedging sorunuyla karşı karşıya kalmasına sebep oldu. Ege İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünlütürk, enteresan olarak tanımladığı kurdaki hareketliliğin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin düşmanı olduğunu ve bu işletmeleri zor durumda bıraktığını ifade etti. Yine de kurun aşırı değer kazanmasının ilerleyen günlerde düşmesi ve istikrara kavuşması umudu içerisinde olduğunu belirten Başkan Ünlütürk, enseyi karartmamak gerektiğini söyledi.



Döviz kurundaki sert hareketler ihracatçılar yönünden anlaşma ve hedge paniği yarattı. Mevcut kurlar üstünden uzun vadeli iş anlaşması yapmanın olası zararına karşı kur riskini minimuma indirmek isteyen ihracatçı dünyası çareyi hedging'de aramasına arıyor ama hedging'de maliyetlerin artması ve prosedürlerin fazla olması küçük ve orta işletmeleri bundan nasıl daha az zararlı çıkabilir sorununu da gündeme getirmiş bulunuyor.



Hep istikrar dedik



Kur artışından ihracatçıların nasıl etkilendiği konusunda Ege İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünlütürk, 'Biz sürekli olarak geçmiş yıllarda da kurun hep istikrarlı olmasından yana olduğumuzu beyan ettik. Geçtiğimiz dönemde de bu hareketlilik başlayınca da aynı şeyleri tekrarladık. İhracatçının beklentisi öngörülebilirlik, enflasyona paralel oranda kurun öngörülebilir olması ihracatçının beklentisi ama bu şekilde sert hareketler özellikle küçük ve orta boy ihracatçımızı çok etkiliyor.'



Küçük ve orta işletmeler hedge olanağı yok



İşletmelerin, kurdaki aşırı hareketliliğin sebep olduğu zararları en hafif şekilde atlatmak için kurdan kaynaklanan açıklarını bankalar aracılığıyla hedge etme durumunun da küçük ve orta işletmeler için bir çözüm olmadığını, burada da başka sorunların gündeme geldiğini belirten Başkan Ünlütürk, 'Türev ürünlerinin kullanılarak hedge edilmesi imkanı maalesef küçük ve orta işletmelerimiz için pek söz konusu değil. Bu hem bilgi birikimi gerektiren hem de bankalarda bu işlemi yapmak için kredibilite gerektiren işlemler. En çok zararı da maalesef bir şekilde kurların yukarı gelişiyle maliyetler oluşuyor. Bazı ham madde fiyatlarında yani ithal girdilerde bir maliyet oluşturuyor. Bu fiyatlar üzerinden işlem yapıldıktan sonra geri gelişlerde de maalesef ihracatçı çok büyük zarar görüyor. O yüzden beklentimiz kurun sürdürülebilir, öngürelebilir bir yerde istikrara kavuşması. İhracatında, ticaretinde eskiden olduğu gibi aynı şekilde sürdürülmesi' olduğunu ifade ediyor.



Devamlı toplantı yapıyoruz



Bu şartlar çerçevesinde Ege İhracatçı Birliği üyelerine bir tavsiyede bulunulmasının oldukça zor ve imkansız olduğu konusunda açıklamalarda bulunan Ege İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünlütürk, 'Üyelerimizle daima iletişim içerisindeyiz. Birçok iletişim kanalımız var. Bilindiği üzere hem mail ortamımız, web sayfamız var hem de sosyal medyanın da tüm araçlarını kullanıyoruz ama bu belirsizlik ortamında maalesef bugün için üyelerimize her hangi bir şekilde tavsiyede bulunmamız mümkün değil. Hiç kimsenin tavsiyede bulunması da mümkün değil. Geçtiğimiz ay içerisinde birkaç panel yaptık. Dün de yine iş konseyi toplantımız vardı. Geçen Aralık ayında değerlendirme toplantımız vardı. Ondan önce ihracat zirvesi vardı. Bütün bunlarda benzer konular gündeme gelmekle birlikte şu an da kurun hareketliliği artık birçok ekonomik seyir analizlerinin dışına çıkmış durumda. Maalesef hem siyasi hem de çevre koşullarına bağlı olarak enteresan bir hareketlilik görülüyor. Ben geçici durum olduğunu düşünüyorum umarım önümüzdeki günlerde kur tekrar istikrara kavuşacak diye umuyorum' dedi.



İleriye dönük anlaşma



Hedge etmek: Hedging teriminin Türkçe'de bir karşılığı yoktur ve dilimizde 'Hedge Etme' olarak kullanılmaktadır. Kısaca zarardan korunma anlamına gelir. Bir ekonomi aracı olan hedging, birbiri ile aynı ya da büyük benzerlik gösteren varlıkları eşit miktarlara bölerek farklı piyasalarda alma-satma işlemi. Bu şekilde fiyat değişimleri ile oluşabilecek zararlardan korunulmuş olur. İkili opsiyon işlemlerinde petrol alımı ya da bir şirketin hisselerinin alımı yapılırken aynı sektörden başka bir firmanın ileri bir tarihte aynı miktarda sahip olunan hisselerinin satılması gibi. Yatırımcı olarak bu şekilde riski, fiyat hareketlerini öngörme becerisi ile kendisini oluşabilecek fiyat değişikliklerinden korumuş olur. Yani kısaca hedging; nakit bir piyasada bulunulan bir pozisyondan oluşan riskleri diğer piyasalarda pozisyon alarak korumaktır.